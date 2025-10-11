AZ-Plus
  • Niesanfall sorgt für Unfall mit sieben Verletzten im Münchner Umland

Niesanfall sorgt für Unfall mit sieben Verletzten im Münchner Umland

Ein plötzlicher Nieser bringt zwei Autos auf der A99 ins Schleudern. Sieben Menschen, darunter zwei Kinder, landen verletzt im Krankenhaus.
AZ/dpa |
Die Autobahn wurde für rund eine Stunde gesperrt. (Symbolbild)
Die Autobahn wurde für rund eine Stunde gesperrt. (Symbolbild) © Stefan Puchner/dpa

Ein Niesanfall bei einem Autofahrer hat für einen Unfall mit sieben Verletzten auf der Autobahn 99 in Oberbayern gesorgt. Der 44 Jahre alte Fahrer war bei Aschheim (Landkreis München) mit einer Frau und zwei Kindern im Alter von sieben und fünf Jahren im Auto unterwegs, als er niesen musste, wie die Polizei mitteilte.

Unfall wegen Nieser in Münchner Umland

Dadurch stieß er gegen den Wagen einer 24-Jährigen, die mit zwei Männern im Auto saß. Die Fahrzeuge wurden beide gegen eine Betonwand am Mittelstreifen geschleudert. Das Auto des 44-Jährigen überschlug sich danach. Leicht verletzt kamen alle sieben Beteiligten in Krankenhäuser.

  • FredC2 gerade eben / Bewertung:

    Das gilt natürlich als mildernder Umstand - quasi ein medizinischer Notfall..
    Schlimmer wäre fehlender Sicherheitsabstand und/oder unangemessene Geschwindigkeit und/oder Handy-Bedienzng.

