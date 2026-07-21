Eine Stellwerkstörung sorgt erneut für Verzögerungen im Berufsverkehr, der Betrieb im gesamten Netz ist lahmgelegt. Dann gibt die MVG Entwarnung.

Eine Stellwerkstörung sorgte am Morgen für Ärger in München. Sieben U-Bahn-Linien fielen aus.

Am Dienstagmorgen ist der U-Bahn-Verkehr in München zeitweilig komplett zusammengebrochen. Die Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG) hatte eine Stellwerksstörung gemeldet, die nicht nur die Pendler im Berufsverkehr hart zu treffen drohte.

Die MVG hatte kurz vor 9 Uhr mitgeteilt, dass es zu erheblichen Problemen im gesamten U-Bahn-Netz komme. Die Linien U1, U2, U3, U4, U5, U6 und U7 fuhren allesamt nicht. Der U-Bahnbetrieb wurde eingestellt. In Durchsagen vor Ort war zu hören, dass im gesamten Netz keine U-Bahnen fahren. Fahrgäste sollten auf Tram, Bus und S-Bahn ausweichen.

Am Hauptbahnhof ging ebenfalls nichts – die U-Bahnen werden zwar angezeigt, fahren aber nicht. © FM

Nach knapp einer Stunde konnten die Verantwortlichen schließlich Entwarnung geben. Wie MVG-Sprecher Maximilian Kaltner auf AZ-Anfrage sagte, habe es bei der automatischen Steuerung der Züge ein Problem gegeben, aber: "Die Züge fahren wieder an."

Auch am Kolumbusplatz fuhr nichts mehr. © CM

Der nächste Schritt wäre laut Kaltner gewesen, vom Zentralrechner auf händische Schaltung umzusteigen. Das sei dann aber nicht mehr nötig gewesen, da man das Problem schnell in den Griff bekommen habe. Bis gegen 10.30 Uhr werde es noch Behinderungen geben, heißt es bei der MVG.

"Erkrankter Fahrgast": Beeinträchtigungen bei der U5

Noch während der U-Bahn-Verkehr im gesamten Netz langsam wieder in Bewegung kam, gab es am Halt Ostbahnhof Probleme. "Wegen eines erkrankten Fahrgastes kommt es derzeit zu Beeinträchtigungen auf der Linie U5", meldet die MVG dort: "Die Behinderungen werden noch voraussichtlich bis 11 Uhr dauern."

U2: Verspätungen wegen einer Betriebsstörung

Am Halt Karl-Preis-Platz behindert laut MVG seit etwa 11.30 Uhr eine Betriebsstörung den Verkehr, und es kommt am Karl-Preis-Platz zu Verspätungen auf der Linie U2. Die Behinderungen sollen demnach noch voraussichtlich bis 12.30 Uhr dauern.