Viel war zuletzt von nächtlichem Partylärm die Rede, wenn es um die Maxvorstadt ging. Dabei lässt sich ein Tag in diesem jungen Viertel wunderbar entspannt genießen.

Mit oder ohne Kaltgetränk und Mitbring-Pizza: An der Steintreppe vor der Kunstakademie lassen viele junge Menschen in der Maxvorstadt gern den Sommerabend im Viertel ausklingen.

Es ist Sommerwetter, Sie haben frei, und wollen (statt Badesee) mal ein Münchner Viertel erkunden, in dem Sie nicht so oft unterwegs sind? Draußen frühstücken, kleine Läden entdecken, vielleicht in eine Galerie schauen? Im Park Tischtennis spielen? Die Abendsonne auf einer Steintreppe im Freien genießen oder tanzen unter freiem Himmel? In der Maxvorstadt, wo rund ums Uni- und Museumsviertel viele junge Menschen leben, geht das alles auf recht kleinem Raum. Wir haben ein paar Tipps für einen entspannten Bummeltag zusammengetragen.

Stadtviertel-Tour in der Maxvorstadt: Frühstück am Englischen Garten

Fein in den Morgen starten könnten Sie direkt am Englischen Garten im Café Königin 43: Von der Terrasse schaut man auf den Parkeingang. Bäume spenden Schatten, eine kleine Hecke macht es doppelt grün und gemütlich. Zum Frühstück gibt’s frisch gepresste Säfte wie Karotte-Ingwer-Apfel-Orange, diverse Rührei-Variationen – von Kürbis bis Datteln mit Speck – und Avocado-Brot mit einigen Toppings; ab dem späten Vormittag auch beachtliche Bowls (9-17 Uhr, Montag Ruhetag).

Der München-Newsletter Die wichtigsten Nachrichten aus der Landeshauptstadt. E-Mail eingeben und stets top informiert sein! Jetzt anmelden

Jetzt ist ein kleiner Verdauungsspaziergang fällig: Gehen Sie die Veterinärstraße hoch, überqueren Sie die Ludwigstraße an der Uni, biegen Sie an der Amalienstraße links ab und starten Sie in einen Entdeckungsbummel im Karree zwischen Amalien-, Schelling- und Türkenstraße.

Ein feiner Start in einen Tag in der Maxvorstadt: Lea und Moritz frühstücken auf der Terrasse des Cafés Königin 43. © Daniel von Loeper

Wo nachts viel mit Steh- und Wegbieren gefeiert wird, kann man tagsüber gemütlich in kleinen Boutiquen, Conceptstores, Antiquitäten- und Kuriositätenläden stöbern – auch im Antiquariat von Bernhard Kitzinger, der nach Jahrzehnten in der Schellingstraße in die Amalienstraße umgezogen ist.

Zimmerpflanzen und bunte Möbel in der Amalienpassage

Ein Blick in die Amalienpassage lohnt sich. Der Gartensalon mit seiner blumigen Terrasse und den bunten Sitzmöbeln macht zwar gerade Sommerferien. Aber gegenüber in den Plantologie-Laden mit seinen ungewöhnlichen Zimmerpflanzen reinzuschauen, macht Spaß. Und wussten Sie, dass sich hier das kleine Galli-Theater befindet? Das zeigt nicht nur interaktive Märchenaufführungen für Kinder und Komödien für Erwachsene, sondern bietet auch Theaterkurse an.

Falls sich jetzt schon Unterzucker bemerkbar macht: Holen Sie sich eine Kugel Sachertorten- oder Weißwurst-Bier-Eis bei Matthias Münz. Der "Verrückte Eismacher" hat in der Amalienstraße 77 seine Eisdiele als "Wunderland" so lustig knallbunt bemalt, behängt und dekoriert, dass man unbedingt mal reingeschaut haben sollte (täglich 11.30-22 Uhr).

Vergnüglich für den Gaumen und fürs Auge: Der Verrückte Eismacher hat seine Eisdiele in der Amalienstraße als "Wunderland" ausstaffiert. © Irene Kleber

Neue Austellung in der Türkenstraße

Weiter geht’s zu Kunzt66 von Johannes Rodach. Neben seiner Galerie in der Türkenstraße 66 bestückt er um die Ecke jetzt auch die Räume an der Schellingstraße 25. Noch bis Ende August läuft die Ausstellung "Der Kaiser träumt nackt". Nena Cermaks Figürchen im Schaufenster sind wirklich ein Hingucker (und falls der Galerist gerade nicht da ist: Einfach anrufen, dann kommt er, seine Telefonnummer hängt an der Tür).

Wenn jetzt der Magen knurrt: Sie können sich unkompliziert in der Orange Box (Türkenstraße 61) eine spektakulär feine (und mit 12,80 Euro bezahlbare) Bowl mit gerösteten Austernpilzen holen, draußen auf den Holzbänken essen und vielen jungen Menschen beim Flanieren zuschauen (täglich 11-22 Uhr).

Vergnüglich für den Gaumen und fürs Auge: Der Verrückte Eismacher hat seine Eisdiele in der Amalienstraße als "Wunderland" ausstaffiert. © Irene Kleber

Jetzt Lust auf ein bisserl körperlicher Aktivität? Dann zehn Minuten nach Schwabing in den Norden laufen, zum Leopoldpark, der erstaunlich wenig bekannt ist. Dort finden sich im Schatten unter Bäumen zwei Tischtennisplatten und ein Basketballkorb, an denen man sich austoben kann.

Oder doch lieber richtig ins Kühle – in ein klimatisiertes Museum mit Urlaubsgefühl? Dann gehen Sie in die entgegengesetzte Richtung zum Kunstareal, zum Beispiel ins Ägyptische Museum (Gabelsbergerstraße 35). Über 3000 Originale aus fünf Jahrtausenden Altägypten sind dort zu sehen, vom Grabschatz einer nubischen Königin bis zu Statuen der Pharaonen (Mo. geschlossen, Di. bis 20 Uhr).

Der Leopoldpark nördlich der Kunstakademie liegt bereits auf Schwabinger Flur – und ist eine echte Freizeit-Oase. © Irene Kleber

Den Tag ausklingen lassen im Museumsviertel

Und wenn Sie schon mal im Museumsviertel sind: Auf der Wiese vor der Pinakothek der Moderne tummeln sich rund ums "Ufo" (eine Design-Ikone der 60er-Jahre) oft gut gelaunte Menschen. Sie spielen Frisbee, hocken in den Gratis-Liegestühlen und entspannen sich in den Abend hinein. Manchmal wird unter den Säulen der Pinakothek auch Salsa, Bachata und Kizomba getanzt (privat organisiert, mit Musik aus Lautsprechern).

Sie könnten sich bei Minna Thiel, dem Waggon des Kulturprojekts Bahnwärter Thiel, ein Kaltgetränk holen (Helles: 3 Euro, Aperol Spritz: 7 Euro), am Foodtruck noch einen Veggie-Burger. Und sich dazugesellen.

Erst ins Museum, dann in den Liegestuhl unterm Futuro-Haus, einer Design-Ikone des Finnen Matti Suuronen aus den 60er Jahren. © Daniel von Loeper

Alternative: Sie spazieren nochmal ein Viertelstündchen nach Norden und mischen sich unter die Menschen, die an den Stufen vor der Kunstakademie den Abend ausklingen lassen. Unterwegs einfach eine Pizza mitnehmen (etwa bei Rosso Pizza in der Amalienstraße 45), dazu eine Flasche Rotwein. Einfach – und einfach draußen – kann auch mal sehr schön sein.