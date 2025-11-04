"Nicht mehr zeitgemäß": Warum die CSU die Sanierung dieser Sportstätte fordert

Nicht genug Duschen, Toiletten und Besprechungsräume: Das Vereinsgebäude auf der Bezirkssportanlage in Trudering ist nicht mehr zeitgemäß, findet die CSU. Sie fordert deshalb eine Sanierung.

Mit sieben hat der CSU-Stadtrat Sebastian Schall auf der Bezirkssportanlage an der Feldbergstraße in Trudering Fußballspielen gelernt. Anfang der 90er-Jahre war das. Damals gab es dort drei Fußballplätze, erzählt Schall. Heute seien es doppelt so viele. Drei Vereine (TSV Trudering, FC Stern München, FC Dreistern) teilen sich das Gelände, mehr als 1000 Kinder, Jugendliche und Erwachsene treiben dort Sport. Doch eines habe sich nicht verändert, sagt Schall: Das Gebäude, in dem die Umkleiden untergebracht sind.

Es wurde in den 60er Jahren errichtet. "Es ist nicht mehr zeitgemäß", sagt Schall. Zum Beispiel gebe es dort keine separaten Duschräume für Männer und Frauen. Die Toiletten reichen nicht. "Auch Besprechungsräume fehlen", sagt Schall.

Auch die Duschräume sind in die Jahre gekommen. Außerdem gibt es nicht genügend Toiletten. © CSU

Die CSU beantragt deshalb, dass die Stadt das Gebäude auf dem Sportplatz sanieren soll. Tatsächlich gebe es schon Vorüberlegungen, sagt Schall. Allerdings hat das Rathaus für die Maßnahme bisher noch keine Gelder bewilligt. Schall fürchtet deshalb, dass die Stadt die Maßnahme auf den Sankt-Nimmerleins-Tag verschiebt.

Trudering-Riem wird um 25.000 Einwohner wachsen

Dabei müsste das Rathaus dringend handeln, findet Schall. Denn in den nächsten zehn Jahren werde Trudering-Riem um rund 25.000 Einwohner wachsen. Um die 100.000 Menschen würden dann dort leben. "Und die wollen schließlich auch irgendwo Sport treiben."

Der CSUler fordert, dass die neuen Gebäude dann auch mit Solaranlagen ausgestattet und an das Nahwärmenetz der Stadtwerke angeschlossen werden.

Auch der Vorstand des TSV-Trudering Andreas Marklstorfer hält die Erneuerung des Gebäudes für "unabdingbar": "Die Stadt München kann damit ein sichtbares Zeichen für die Bürgerinnen und Bürger im Münchner Osten setzen." Dem Verein sei wichtig, dass die Gaststätte erhalten bleiben kann. Denn sie laufe gut, schildert auch CSU-Stadtrat Schall: Am Wochenende, wenn gespielt wird, seien dort um die 1500 Menschen unterwegs.

Die CSU beantragt nicht nur, dass die Stadt die Bezirkssportanlage an der Feldbergstraße in Trudering angehen muss. Sondern auch die an der Demleitnerstraße in Sendling. Für alle Maßnahmen soll die Stadt im Haushalt 2026 die Gelder einplanen, fordert die CSU.