Nicht mehr nur "M": Wann es in München die neuen "MUC"-Kennzeichen gibt

Felix Müller Noch in diesem Jahr könnte es "MUC"-Kennzeichen auch mit TÜV-Plakette in München geben.

München – Nun sind keine Fragen mehr offen, nun wird es ernst: Die Landeshauptstadt bekommt tatsächlich ein weiteres Autokennzeichen. Das Bayerische Verkehrsministerium hat die Genehmigung des Bundes erhalten, dass München das neue Autokennzeichen "MUC" einzuführen darf.

Zunächst hatte die AZ exklusiv über die Pläne des hiesigen Kreisverwaltungsreferats berichtet, das Kennzeichen zusätzlich zum klassischen "M" einzuführen. Doch die Genehmigung aus Berlin stand noch aus – bis zum Donnerstag.

Bisher teilten sich die Stadt und der Landkreis München das Kennzeichen "M"

Verkehrsminister Christian Bernreiter (CSU) zeigte sich erfreut über die Nachricht: "Wir haben die Landeshauptstadt hier gerne unterstützt, denn Stadt und Landkreis München haben beide einen großen Fahrzeugbestand und es war nötig zu handeln, bevor keine freien Kennzeichen mehr zur Verfügung stehen", sagte er am Donnerstagnachmittag. "Ich habe die gute Nachricht bereits an die Landeshauptstadt weitergegeben", sagte er.

Laut Verkehrsministerium gibt es in der Stadt rund 760.000 zugelassene Fahrzeuge, im Landkreis München rund 240.000. Derzeit teilen sich die Zulassungsbehörden der Stadt und des Landkreises München das Kennzeichen "M" – bei rund einer Million zugelassener Fahrzeuge.

München gingen die Kombinationsmöglichkeiten für die Nummernschilder aus

Wie berichtet, hat Kreisverwaltungsreferentin Hanna Sammüller-Gradl (Grüne) argumentiert, dass der Stadt die Kombinationsmöglichkeiten ausgehen, insbesondere, weil die Autofahrer im Landkreis München (also etwa alle Garchinger, Unterhachinger, Aschheimer und Grünwalder) auch ein "M" als Kennzeichen bekommen.

Und: Die Elektro-Fahrzeuge haben ganz hinten normalerweise den Zusatz E. Und deren Anzahl steige in München "erfreulicherweise" stark an, so das KVR. Aber: An Krafträder, also zum Beispiel an Motorräder oder Roller, passt meistens nur ein quadratisches zweizeiliges Kennzeichen. In der ersten Zeile steht der Ort (also M), in der zweiten Zeile ist bei einem E-Roller laut KVR nur noch Platz für vier weitere Erkennungsnummern. Also zum Beispiel: M-AZ-23E.

Die neuen "MUC"-Kennzeichen sind für LKW, Autos und Motorräder zugelassen

Allerdings gibt es, dem KVR zufolge, nicht genug Kombinationsmöglichkeiten für so kurze Kennzeichen. Ohne das E wäre ja hinten noch Platz für eine weitere Nummer.

Doch nun gibt es wohl bald noch viel mehr Möglichkeiten – durch "MUC", jenem Kürzel für "Munich", das für den Flughafen international schon lange geläufig ist – laut Verkehrsministerium sind diese künftig für LKW, Autos, Motorräder und sonstige Krafträder zugelassen. In einer Mitteilung vom Donnerstag hieß es, die neuen Kennzeichen könnten in München noch in diesem Jahr eingeführt werden.