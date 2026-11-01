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Nicht ein Graffiti oder Sticker: Panik um die "GenZ regelt"-Demo in München war umsonst

Eine friedliche "GenZ"-Demo und keinerlei Vandalismus in München: Jetzt ist eine gute Gelegenheit, sich zu überlegen, wem man zuhört – und wem nicht. Ein Kommentar von AZ-Redakteur Jan Krattiger.
Jan Krattiger |
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Demonstration der Gen Z in München: Zwei Demonstranten stehen erhöht vor einem Brunnen inmitten der Menschenmenge. Einer von ihnen hält ein Protestplakat mit der Aufschrift "Wie es ist bleibt es nicht Wir verändern Unterricht" in die Höhe.
Demonstration der Gen Z in München: Zwei Demonstranten stehen erhöht vor einem Brunnen inmitten der Menschenmenge. Einer von ihnen hält ein Protestplakat mit der Aufschrift "Wie es ist bleibt es nicht Wir verändern Unterricht" in die Höhe. © IMAGO/Michael Bihlmayer (www.imago-images.de)

Ein Spaziergang über die Maximilianstraße am regnerischen Sonntagmorgen zeigt: Frisch verbarrikadierte Luxusladen-Schaufenster. Nicht ein Graffiti, nicht einmal ein einziger Sticker, von anderen Spuren gar nicht zu reden. Die Demo selber blieb am Samstag friedlich, bis auf eine kleine, fast schon folkloristische Konfrontation am Ende durch wenige Teilnehmer, die man in der linksextremen Ecke verorten kann. In anderen Städten sah das anders aus.

Innenstadt am Sonntagmorgen: Die Barrikaden vor den Schaufenstern der Luxusläden sind komplett intakt, auch hier in der Theatinerstraße.
Innenstadt am Sonntagmorgen: Die Barrikaden vor den Schaufenstern der Luxusläden sind komplett intakt, auch hier in der Theatinerstraße. © Jan Krattiger

"GenZ regelt" in München friedlich

Hier haben vor allem die Organisatoren selber ihre Friedlichkeit immer wieder betont. Und die Münchner Polizei hat zwar gesagt, dass sei bei Bedarf einschreiten werde – klar, das ist ihre Aufgabe.

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Sie hat aber auch immer sehr klar betont, dass keine Ausschreitungen zu erwarten sind. Trotzdem ging offenbar die Angst um unter den Ladenbesitzern in der Stadt, auch kleine, inhabergeführte Läden etwas abseits der Luxusmeile haben am Freitagabend ängstlich ihre Läden verschlossen und gehofft, dass nichts passiert.

Offenbar haben die Schreihälse in den (Sozialen) Medien und am rechten Rand es geschafft, dass diese irrationale Panik so sehr um sich griff. Dieser Samstag (und der Sonntagmorgen) zeigen, dass es sich lohnt, besser zuzuhören: Den Schülern mit ihren Anliegen – und den Experten von der Polizei.

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  • St-Muc vor einer Stunde / Bewertung:

    Der Kommentar wirft die Frage auf, ob wir nicht auch die Masern-Schutzimpfung einfach bleiben lassen sollten, sobald es einmal keinen Todesfall mehr gibt.

    Außerdem legt er nahe, dass der Autor vermutlich noch niemals selbst einen schützenswerten Wert geschaffen hat, dessen Verlust ihm Probleme bereiten würde.

    Er sollte doch intellektuell in der Lage sein, die Inhalte legitimer Demonstrationen und die begründete Sorge vor der Kaperung durch Randalierer zu differenzieren.

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  • kartoffelsalat vor einer Stunde / Bewertung:
    Antwort auf Kommentar von St-Muc

    Nein.
    Nein.
    Ist er. Deswegen der treffende Kommentar.

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  • HiggsBoson vor einer Stunde / Bewertung:

    Menschen, die einen gesunden Realitätssinn und Menschenkenntnis besitzen, als Schreihälse zu bezeichnen, während man andererseits die klaren Parolen des Judenhasses und die üblichen AntiFahelden verniedlicht, finde ich erklärungsbedürftig. Vielleicht wäre man da besser im schönen Berlin aufgehoben, wo auch nachweislich Linke Politik sich wunderbar mit Clanbeziehungen und offenem Antisemitismus ergänzen.
    Es war ein riesen Glück, dass diesmal nichts passiert ist, das nächste Mal werden die Karten wieder neu gemischt. Mein Kind ist bewusst nicht zu dieser Demo gegangen, weil eben offen in Sozialen Netzwerken zur Gewalt aufgerufen wurde.

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