Nicht angemeldete Rad-Demo in München eskaliert: Vier Frauen vorläufig festgenommen

Bei einer nicht angemeldeten Radfahrerdemo in der Münchner Maxvorstadt ist es am Samstagnachmittag zu massiven Verkehrsbehinderungen und Angriffen auf Polizeibeamte gekommen. Vier Frauen wurden vorläufig festgenommen.

Rad-Demo in der Maxvorstadt eskaliert: Die Polizei hat vier Frauen vorläufig festgenommen. (Symbolbild)

Am Samstag hat eine nicht angezeigte Versammlung von rund 100 Radfahrern in der Maxvorstadt und in Schwabing für erhebliche Verkehrsbehinderungen und Polizeieinsätze gesorgt.

Nach Polizeiangaben fuhren die Teilnehmer gegen 14 Uhr unter Missachtung der Verkehrsregeln durch die Innenstadt, beleidigten Verkehrsteilnehmer und zündeten pyrotechnische Gegenstände.

Eine alarmierte Streife stellte die Gruppe an der Kreuzung Heßstraße/Schwindstraße fest. Als die Polizei versuchte, die Radfahrer zu kontrollieren, flüchtete die Mehrheit der Teilnehmer. Vier Frauen im Alter von 17, 21, 26 und 29 Jahren konnten jedoch gestoppt werden. Dabei sollen zwei Beamte von Fahrrädern angefahren und beleidigt worden sein, zudem kam es zu Widerstandshandlungen.

Vier Frauen vorläufig festgenommen

Die vier Frauen mit Wohnsitz in München wurden vorläufig festgenommen und unter anderem wegen tätlichen Angriffs, Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, Beleidigung sowie gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr angezeigt. Nach Abschluss der Maßnahmen wurden sie wieder entlassen. Das Kriminalfachdezernat 4 hat die Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf: Personen, die im Zeitraum um 14 Uhr im Bereich Heßstraße, Schwindstraße oder Geschwister-Scholl-Platz verdächtige Beobachtungen gemacht haben – insbesondere Autofahrer –, werden gebeten, sich beim Polizeipräsidium München, Kommissariat 43 (Tel. 089 / 2910-0) oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.