NFL-Stars zu Gast in der Münchner Allianz Arena?

Die Football-Liga will vier Spiele außerhalb der USA austragen. Favorit ist die Allianz Arena.

München – London, Mexiko City – und womöglich bald auch München? Bei ihrer Internationalisierungs-Strategie will die amerikanische Football-Profi-Liga NFL, die in den letzten Jahren bereits in der englischen und mexikanische Hauptstadt Station machte, zukünftig neue Wege gehen – und einer davon könnte direkt in die Allianz Arena führen.

Ein NFL-Spiel in Deutschland - in München?

Denn die Football-Bosse planen ab 2022 nur noch vier Partien außerhalb der USA auszutragen und eine davon in Deutschland. Favorit der NFL soll hierzulande, wie der US-Experte Peter King in seiner Kolumne "Football Morning" berichtet, München sein. Berlin, Frankfurt, Köln und Düsseldorf sind aber wohl auch im Rennen.

Der Rahmen für so ein Mega-Event würde in München auf jeden Fall passen, schließlich ist das Stadion des FC Bayern bei internationalen Spielen für bis zu 70.000 Zuschauer ausgelegt. Einziger Haken: Das Spielfeld müsste dann natürlich noch an den Football-Betrieb angepasst werden.