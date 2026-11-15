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NFL-Spiel in München: Dieser Deutsch-Amerikaner steht jetzt im Fokus

Zum sechsten Mal trägt die NFL ein reguläres Spiel in Deutschland aus - München ist am Sonntag zum dritten Mal dran. Erstmals könnte dabei ein deutscher Profi zum Hauptdarsteller werden.
AZ/dpa |
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Soll am Sonntag beim NFL-Gastspiel in München im Fokus stehen: Lions-Profi Amon-Ra St. Brown. (Archivbild)
Soll am Sonntag beim NFL-Gastspiel in München im Fokus stehen: Lions-Profi Amon-Ra St. Brown. (Archivbild) © Bruce Kluckhohn/AP/dpa

Für deutsche Football-Fans kommt es an diesem Sonntag in München zum NFL-Herbsthöhepunkt. Die beste Liga der Welt gastiert mit der Partie der Detroit Lions gegen die New England Patriots in der Allianz Arena (15.30 Uhr/RTL/Sky). Beim sechsten NFL-Match in Deutschland - und dem dritten in München nach 2022 und 2024 - dürfte Amon-Ra St. Brown von den Lions im Fokus stehen: Der Deutsch-Amerikaner ist einer der besten Passempfänger der Liga und heiß auf seinen ersten Profiauftritt hierzulande. "Das ist geil. Ein Traum wird wahr", sagte der 27-Jährige.

Neben dem sportlich reizvollen Duell zwischen dem Titel-Kandidaten aus Detroit und New England als letztjährigen Super-Bowl-Finalisten wird den Fans im Stadion und an den Bildschirmen auch Show geboten: US-Country-Sänger Drew Baldridge wird vor dem Kickoff die US-Hymne singen, die bayerische Blasmusik-Funk-Ska-Kombo von LaBrassBanda übernimmt die deutsche Hymne. In der Halbzeitpause tritt die US-Rockband Cage The Elephant auf.

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