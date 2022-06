Neuhauser Straße in München: Deutschlands beliebteste Einkaufsmeile

München, Köln und Hannover liegen beim Ranking der meistfrequentierten Einkaufsstraßen in Deutschland weiterhin vorn. Das hat eine aktuelle Zählung ergeben.

München - Die Neuhauser Straße in München, die Schildergasse in Köln und die Georgstraße in Hannover bleiben die meistfrequentierten Einkaufsstraßen in Deutschland. Zu diesem Ergebnis kommt eine aktuelle Passantenfrequenzzählung des Immobilienmaklers Engel & Völkers Commercial.

Mit 6.395 Passanten pro Stunde behauptete die Neuhauser Straße in München ihre führende Position, lag aber noch um 18,6 Prozent unter dem Vor-Corona-Betrieb von 2019.

Ausgewertet worden sei die Zahl der Passanten in 55 einzelhandelsrelevanten Lagen in 29 deutschen Städten, wie das Unternehmen mitteilt. Betrachtet wurden die Frequenzen am Dienstag, den 10. Mai (16 - 18 Uhr), und am Samstag, den 14. Mai 2022 (14 - 16 Uhr).

Beliebteste Einkaufsstraße: Neuhauser Straße in München

Der Spaß am Einkaufen kommt offenbar langsam wieder zurück: Die Zahl der Fußgänger am Mai-Samstag stieg bundesweit um durchschnittlich 5,8 Prozent, am Dienstag um 7,7 Prozent im Vergleich zu September 2021.

München setzte sich am Samstag, den 14. Mai 2022, auf der Neuhauser Straße mit durchschnittlich 12.465 Passanten pro Stunde auf Platz eins der deutschen Einkaufsmeilen. Und auch der zweite Platz geht nach München: Ebenfalls am Samstag waren auf der Kaufinger Straße mehr Flaneure unterwegs als in anderen deutschen Einkaufsstraßen (12.355). Auf Platz drei folgt die Schildergasse in Köln (11.937).

Genauigkeit durch Laserzählung

Gemessen wurde per Laserzählung. Dabei werden die Passanten in den Einkaufsstraßen durch Geräte gezählt, die in den Gebäudefassaden integriert sind.

Im Gegensatz zu den konventionellen Handzählungen ließen sich so rund um die Uhr Daten mit höherer Genauigkeit ermitteln, teilt das Unternehmen mit.