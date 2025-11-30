AZ-Plus
  Neues vom Eisbach! Drei Meter lange, grüne Welle erzeugt – eine schlechte Nachricht gibt es trotzdem

Neues vom Eisbach! Drei Meter lange, grüne Welle erzeugt – eine schlechte Nachricht gibt es trotzdem

Nach einem erfolgreichen Versuch konnte die Welle wiederbelebt werden. Die hielt allerdings nicht lange. So geht es jetzt weiter.
Anna Kelbel |
Können die Surfer in München endlich aufatmen?
Können die Surfer in München endlich aufatmen? © Jan Krattiger

Der Münchner Hochschulprofessor und Strömungsmechaniker Robert Maier-Staude hat am Freitag vergangene Woche einen ersten Vorversuch mit Holzbrettern (sog. Kickern) und Kies durchgeführt. Nun veröffentlichte die Hochschule die Ergebnisse seines Experiments.

Erfolgreicher Versuch

Die gute Nachricht zuerst: "Der Versuch war erfolgreich", heißt es in der Pressemitteilung. Dank der Kicker konnte eine rund drei Meter lange, grüne Welle erzeugt werden. Als die Holzbretter jedoch entfernt wurden, brach sie bald darauf wieder zusammen.

Kies, der im Anschluss in drei verschiedenen Körngrößen in den Eisbach geschüttet wurde, konnte sich im Bereich der grünen Welle ab- und anlagern. Allerdings: "Rechts von der Stoßwelle wurden auch die größten Kiesel von der Strömung durch das Tosbecken stromabwärts transportiert", berichtet die Hochschule.

Schlechte Nachrichten?

Jetzt die schlechte Nachricht: Es wird wohl noch etwas dauern am Eisbach. "Es ist im Moment der Einbau einer dreiteiligen Rampe erforderlich“, so Meier-Staude. Die Rampe muss für rund drei Monate im Bach bleiben, "bis sich die Sohle so weit renaturiert hat, dass sich die Strömung auch ohne Rampe wieder ablöst und die grüne Welle entsteht."

Außerdem sollen zwei Kubikmeter Kies direkt hinter das Tosbecken geschüttet werden. Der Wasserrechtsantrag für den Rampeneinbau ist bereits gestellt. Das Klimareferat gibt bereits am Mittwoch auf AZ-Nachfrage bekannt: "Derzeit prüfen wir den Antrag." 

7 Kommentare
Artikel kommentieren
  • DJMuc vor 17 Stunden / Bewertung:

    Also das die Arbeiten am Flussbett „wie immer“ durchgeführt wurden ist doch äusserst fraglich. Womöglich gab es Anweisungen „alles was stört“ aufgrund des Unfalls zu entfernen….
    Jetzt will es keiner gewesen sein

    Antworten lädt ... Kommentar melden
  • OutOfCoffee am 29.11.2025 05:40 Uhr / Bewertung:

    Interessant wie schnell doch die Stadt sein kann. Sonst brauchen die Monate für jede Kleinigkeit.
    Aber was beschwere ich mich da über die Stadt... Bei der Telekom warten wir auch schon über ein halbes Jahr, das unser Haus an Glasfaser angeschlossen wird. Dabei liegt die Glasfaser schon längst in der Straße und es sind unglaubliche 8 Meter die vom Verteiler zum Haus gelegt werden müssen... Für die Telekom scheinbar eine Mamut Aufgabe wie der Bau eines Flughafens oder Stuttgart 21.

    Antworten lädt ... Kommentar melden
  • HanneloreH am 28.11.2025 16:19 Uhr / Bewertung:

    Die Welle richtet sich von selbst wieder ein. Wird halt nur dauern . Danke an das unfähige Referat.

    Antworten lädt ... Kommentar melden
