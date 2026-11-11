Neues und Altes Rathaus in München mit Schriftzug beschmiert

Unbekannte Täter haben in der Nacht auf Dienstag die Außenmauer des Alten und des Neuen Rathauses mit dem Wort "Holokavst" beschmiert. Auch die Kinderklinik der LMU ist betroffen. Der Staatsschutz ermittelt.

Unbekannte Täter haben in der Nacht auf Dienstag die Außenmauer des Alten Rathauses mit dem Wort "Holokavst" beschmiert. Jeweils zwei weitere Schmierschriften wurden außerdem an der Eingangstür des Neuen Rathauses und des Kinderklinikums der LMU an der Lindwurmstraße gefunden. Der Staatsschutz ermittelt.

Zwischen drei und fünf Uhr morgens schlugen der oder die Täter laut Polizei zu. Die Außenmauer des Alten Rathauses wurde auf einer Breite von rund zwei Metern mit dem Wort "Holokavst" beschmiert. Jeweils zwei weitere Schmierschriften wurden zudem an der Eingangstür des Neuen Rathauses und des Kinderklinikums der LMU an der Lindwurmstraße gefunden.

Schriftzug ist entfernt

Beamte der zuständigen Polizeiinspektion rückten an und beseitigten die etwa zwei Meter großen Buchstaben. Der Sachschaden wird auf einen mittleren vierstelligen Betrag geschätzt. Die Schreibweise "Holocavst" ist insbesondere im Slowenischen gebräuchlich. Ob ein Zusammenhang zur Reichspogromnacht am 9. November besteht, ist bisher unklar. Weitere Ermittlungen leitet die Abteilung für Staatsschutzdelikte, das Kommissariat 45, die Polizei bittet Zeugen, die verdächtige Personen beobachtet haben, um Hinweise unter der Telefonnummer 089/29100.