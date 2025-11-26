Das Belforte direkt am Gärtnerplatz feiert seine offizielle Eröffnung. Der Betreiber spricht über das Konzept und seine ambitionierten Pläne für das italienische Lokal.

Schon im Sommer eröffnete das Belforte am Gärtnerplatz. Am Dienstag war die Eröffnungsfeier.

Bereits im Sommer hat das Belforte direkt am Gärtnerplatz eröffnet. Rund ein halbes Jahr später wollte sich Gastgeber Romeo Erik Kertella trotzdem nicht nehmen lassen, sein neues Lokal jetzt mit einer Party offiziell zu eröffnen.

Der Betreiber versteht das Belforte als Neuinterpretation einer klassischen italienischen Trattoria. Auch die Innenarchitektur soll dies widerspiegeln – einschließlich eines eigens gestalteten Wandfreskos der Künstlerin Florence Bamberger.

Belforte am Gärtnerplatz: Von Brunch bis Dinner

Das Belforte ist ansonsten keinem festen Konzept verpflichtet. Auf der Speisekarte finden sich sowohl Frühstücksgerichte als auch klassische Mittags- und Abendgerichte, etwa Pasta Carbonara für 19 Euro.

Betreiber Romeo Erik Kertella bei der Eröffnungsfeier seines Belforte. © Matthias Rüby

In den Räumlichkeiten am Gärtnerplatz 1 hat es in den vergangenen Jahren einige Wechsel gegeben; zuletzt war hier etwa das vegan-vegetarische Restaurant Sanktannas untergebracht. Das Belforte aber, will dauerhaft bleiben.

Die Ziele des Betreibers sind ambitioniert: "Wir wollen mit dem Belforte eine neue Institution am Gärtnerplatz schaffen", sagt Kertella, der zudem die Gaststätte Burg Pappenheim in unmittelbarer Nähe betreibt. Ob das in dem Stadtteil mit seiner hohen Gastronomiedichte gelingt, wird die Zeit zeigen.