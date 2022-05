Neues Kunstwerk: Ein Reiter fürs Kreativquartier

Ein neues Wandbild begrüßt künftig Besucher des Areals am Leonrodplatz.

München - Das Leonrodhaus in der Dachauer Straße 116 markiert den Zugang zum Kreativquartier von der Kreuzung Leonrodplatz her. Mit dem großflächigen neuen Wandbild "Der Reiter" wird die Fassade weithin sichtbar und lädt in das Quartier ein.

Künstler mit Bezug zum Viertel

2021 waren Künstler mit Bezug zum Viertel aufgerufen, Ideen einzureichen. Den Zuschlag erhielt das collagenartige Konzept von Anna Sette, Jörg Solzbacher und Karim Dabbèche.