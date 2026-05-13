Ausflüge leicht gemacht: Die Kombitickets verknüpfen die Hin- und Rückfahrt in öffentlichen Verkehrsmitteln mit Berg- und Talfahrten sowie ausgewählten Rundfahrten.

Ab in die Berge: Die neuen Kombitickets bündeln die Hin- und Rückfahrt mit den öffentlichen Verkehrsmitteln mit Berg- und Talfahrten sowie ausgewählten Rundfahrten.

Alles neu macht der Mai: Der Münchner Verkehrs- und Tarifverbund (MVV) lockt mit zwei neuen Kombitickets, mit denen es ganz entspannt in die Berge gehen soll. Das Angebot gilt ab 14. Mai.

Neues Angebot des MVV: Mit Sommertickets leichter planen und Geld sparen

Das Garmischer Sommerticket "Classic" und die Version "Zugspitze" sind besonders für Familientouren und Tagesausflüge in die Berge interessant. Die neuen Kombitickets verknüpfen die Hin- und Rückfahrt in öffentlichen Verkehrsmitteln mit Berg- und Talfahrten sowie ausgewählten Rundfahrten.

Das schont den Geldbeutel und erleichtert die Planung – ein Vergleich der Tarife oder auch das separate Lösen eines Tickets vor Ort sind so nicht notwendig.

Das MVV Garmischer Sommerticket Classic umfasst jeweils die Hin- und Rückfahrt zur Talstation mit den MVV-Verkehrsmitteln respektive mit der Zahnradbahn der Bayerischen Zugspitzbahn (BZB) sowie die Rundfahrt mit Alpspitzbahn, Hochalmbahn und Kreuzeckbahn. "Alternativ ist eine Berg- und Talfahrt mit der Kreuzeckbahn oder der Alpspitzbahn möglich", heißt es in der MVV-Mitteilung weiter.

Das besagte "Sommerticket Classic" kostet für Erwachsene (ab 15 Jahren) 60,50 Euro. Kinder bis 14 Jahre (eigene Kinder bzw. Enkelkinder in Begleitung der Eltern bzw. Großeltern) zahlen acht Euro.

Im MVV Garmischer Sommerticket Zugspitze sind die Hin- und Rückfahrt mit MVV-Verkehrsmitteln zur Talstation enthalten. Außerdem inklusive: Rundfahrt oder Berg- und Talfahrt mit Zahnradbahn, Gletscherseilbahn und Seilbahn Zugspitze. So geht's komfortabel auf die Zugspitze – von und bis Garmisch-Partenkirchen.

Für das "Sommerticket Zugspitze" bezahlen Erwachsene (ab 15 Jahren) 94,50 Euro, während Kinder bis 14 Jahre (eigene Kinder bzw. Enkelkinder in Begleitung der Eltern bzw. Großeltern) für 12,50 Euro mitfahren.

Die MVV Garmischer Sommertickets Classic oder Zugspitze sind ab 14. Mai 2026 erhältlich.

an allen Fahrkartenautomaten der S-Bahn München und der DB im MVV-Gebiet

in allen Kundencentern der S-Bahn München (München-Hauptbahnhof, Ostbahnhof, Pasing, Flughafen, Freising, Dachau, Wolfratshausen, Starnberg-Nord, Tutzing)

an allen DB-Verkaufsstellen im MVV-Gebiet

Alle Informationen zu dem Angebot finden Sie auf , sowie .