Neues Angebot bei beliebter US-Burger-Kette – München auch dabei

Mit einem speziellen Menü reagiert das Unternehmen offensichtlich auf einen Trend in der Branche. Außer in München kann man es aktuell in zehn weiteren deutschen Filialen der Kette genießen.

Burger mit Pommes sind immer ein beliebtes Fastfoodessen – eine US-Kette bringt jetzt eine besondere Variante nach Deutschland, auch nach München. (Symbolbild)

Die Five-Guys-Store am Marienplatz bietet ab sofort ein spezielles Halal-Menü an und gehört damit zu insgesamt elf ausgewählten Filialen der Fastfood-Kette in Deutschland.

Burger mit besonderer Zertifizierung: Das ist neu bei Five Guys in München

Halal-Angebote erfreuen sich immer größerer Beliebtheit. Sie sind in in München bei Döner- und Falafel-Imbissen zu finden, aber auch bei Burger-Ketten wie Unique Burger oder Taste my Burger. Jetzt erweitert auch der US-Riese Five Guys seine Speisekarte in diese Richtung.

"Für die Zubereitung der Burger wird ausschließlich Halal-zertifiziertes Rindfleisch der Halal Certification Organisation (HCO) verwendet", sagt eine Sprecherin des Unternehmens der AZ: "Die Halal-Zertifizierung bezieht sich dabei ausschließlich auf das eingesetzte Rindfleisch und nicht auf den gesamten Store."

Five-Guys-Restaurant in der Innenstadt: Der Name "Five Guys" entstand aus der Tatsache, dass das US-amerikanische Ehepaar Murrell bei der Gründung 1986 vier Söhne hatte, die zusammen mit dem Vater das Quintett perfekt machten. © imago images/Michael Nguyen

Die Zertifizierung stammt vom Institute for Halal Food Quality in Mannheim. "Bei den Prüfungen beurteilen die Auditoren die betreffende Betriebsstätte und die Produkte anhand der Halal-Checklisten nach den Anforderungen des jeweiligen Zielmarktes", teilt das Unternehmen dazu mit. Zusätzlich sichere man die Anforderungen durch eine betriebsinterne Eigenkontrolle ab, vor Ort werde diese Qualitätssicherung im Betrieb ständig dokumentiert.

Gläubige Muslime verzehren nur Produkte, die nach den islamischen Speisegeboten halal, also erlaubt sind. Absolut verboten (haram) sind Alkohol und Schweinefleisch, erlaubt sind alle pflanzlichen Lebensmittel und Fleisch von rituell geschlachteten Tieren.

Beim rituellen Schlachten werden ohne vorherige Betäubung mit einem Schnitt die Luftröhre, die Speiseröhre und die Halsschlagadern durchtrennt, damit das Tier vollständig ausblutet. Danach gilt das Fleisch als halal. Das deutsche Tierschutzgesetz gestattet dieses Vorgehen nur mit einer Ausnahmegenehmigung.

Auch separates Halal-Geschirr ist im Einsatz

Bacon aus Schweinefleisch bleibe weiterhin separat erhältlich, heißt es bei Five Guys. "Um die Einhaltung der Halal-Standards sicherzustellen, wurden klare räumliche und organisatorische Prozesse definiert, die eine Kreuzkontamination zuverlässig ausschließen", so die Sprecherin.

"Dazu zählen unter anderem der Einsatz von separatem Halal-Geschirr, farblich gekennzeichneten Geräten sowie ein eigener Grill für die Zubereitung von Schweinefleisch-Bacon." Zusätzlich biete man in den teilnehmenden Stores keine Bacon-Shakes an, "um auch hier eine konsequente Trennung zu gewährleisten".

Die Halal Certification Organisation (HCO) zählt als Vorteile einer Halal-Zertifizierung unter anderem die Erschließung neuer Markt- und Kundensegmente und die immense Steigerung des Verbrauchervertrauens bzw. der Kundenzufriedenheit auf. "Halal Food" nennt sie einen "Trendmarkt mit stetig wachsender Nachfrage".

"Rollout war seit mehreren Monaten geplant"

Die Five-Guys-Sprecherin weist darauf hin, dass die Einführung des Halal-Menüs "in keinem Zusammenhang mit dem veröffentlichten Jahresbericht (AZ berichtete) stehe: "Der Rollout folgt auf vergleichbare Umsetzungen in Frankreich und Großbritannien und war bereits seit mehreren Monaten geplant."

Wer sich auch außerhalb der entsprechenden Burger-Läden in Deutschland halal ernähren will, muss sich gut auskennen, heißt es auf dem Verbraucherportal des Bayerischen Staatsministeriums für Umwelt und Verbraucherschutz: "Denn die Angaben auf der Verpackung reichen oft nicht aus, um klar sagen zu können: Dieses Lebensmittel ist sicher halal oder nicht."