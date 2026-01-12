Münchens OB Dieter Reiter ärgert es sehr, "dass sich die Baustelle der Deutschen Bahn am Hauptbahnhof seit Jahren hinzieht". Jetzt ist zumindest in einem Punkt ein wichtiger Schritt getan.

Die Bauarbeiten am Münchner Hauptbahnhof fordern ihren Tribut: Wer mit dem Fahrrad kommt, kann zwar auf einige Ersatzstandorte setzen, ein adäquates Bike-and-Ride-Angebot an einem zentralen Umsteigebahnhof sieht allerdings anders aus. Jetzt bessert sich die Lage entscheidend.

265 neue Fahrradstellplätze am Münchner Hauptbahnhof

In der Marsstraße mit Zugang von der Hirtenstraße ist nämlich jetzt das neue "Fahrradparkhaus Hauptbahnhof" eröffnet worden. Weitere Abstellmöglichkeiten sollen folgen, teilt die Stadt mit.

In der Erdgeschossebene des Kfz-Parkhauses Marsstraße ist Raum für 256 Fahrräder, drei Stellplätze für Lasten- beziehungsweise Spezialräder inklusive. Das Angebot richtet sich den Angaben zufolge vor allem an Pendler am Hauptbahnhof. Es ist kostenfrei nutzbar, 24 Stunden geöffnet und videoüberwacht.

OB Reiter: "Mit dem neuen Fahrradparkhaus ist der erste Schritt getan, um Ordnung zu schaffen"

Über eine öffentlich zugängliche Gebäudepassage zwischen der Arnulfstraße und der Hirtenstraße gebe es zudem eine direkte Wegeverbindung vom Fahrradparkhaus zu den Gleisen des Starnberger Flügelbahnhofs.

Das Angebot in der Erdgeschossebene des Kfz-Parkhauses Marsstraße umfasst 256 Fahrradstellplätze. © LHM/MOR, DobnerAngermann

"Die Situation für Radfahrerinnen und Radfahrer rund um den Hauptbahnhof war lange unbefriedigend: zu wenig Stellplätze, wild abgestellte Räder und dadurch zu wenig Platz auf den Gehwegen. Mit dem neuen Fahrradparkhaus ist der erste Schritt getan, um Ordnung zu schaffen und die Situation für Reisende, Pendlerinnen und Pendler sowie für alle, die zu Fuß unterwegs sind, zu verbessern", begrüßt Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) die Lösung.

Mobilitätsreferat entwickelte Konzept für mindestens 1000 Fahrradstellplätze

Ihn ärgere es sehr, "dass sich die Baustelle der Deutschen Bahn am Hauptbahnhof seit Jahren" hinziehe. Die Stadt habe darauf kaum Einfluss: "Umso wichtiger ist mir, dass wir alles tun, was in unserer Verantwortung liegt, um die Beeinträchtigungen für die Menschen vor Ort abzumildern."

Das Fahrrad-Parkhaus ist kostenfrei nutzbar, 24 Stunden geöffnet und videoüberwacht. © LHM/MOR, DobnerAngermann

Um den Wegfall von Fahrradstellplätzen während der Bauzeit zu kompensieren, hatte das Mobilitätsreferat ein Konzept für mindestens 1000 Fahrradstellplätze entwickelt, das der Stadtrat im Februar 2025 beschloss.

Während der Bauzeit sind rund um den Hauptbahnhof an diesen Standorten Fahrradstellplätze zu finden. © Stadt München/Mobilitätsreferat

Mobilitätsreferent Dunkel: "Ein erster Schritt zu einem neuen Angebot"

"Die Abstellsituation für Fahrräder ist unzureichend. Mit der Eröffnung des Fahrradparkhauses in der Hirtenstraße ist ein erster Schritt zu einem neuen Angebot an Fahrradabstellanlagen rund um den Hauptbahnhof getan", sagte Mobilitätsreferent Georg Dunkel.

Neben dem Parkhaus in der Hirten-/Marsstraße soll 2027 dann eine Fahrradgarage in der Fußgängerunterführung an der Kreuzung von Arnulf- und Seidlstraße mit über 300 Fahrradstellplätzen eröffnet werden. Nach Abschluss der Bauarbeiten plant die Stadt, weitere Fahrrad-Garagen und -Parkhäuser im direkten Bahnhofsumfeld in Betrieb zu nehmen.