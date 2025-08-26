AZ-Plus
  • Startseite
  • München
  • Neuer Radstreifen auf der Lindwurmstraße: Sicherheit für Radfahrer, weniger Platz für Autos

Neuer Radstreifen auf der Lindwurmstraße: Sicherheit für Radfahrer, weniger Platz für Autos

Ein frischer Fahrradstreifen auf der Lindwurmstraße sorgt für mehr Sicherheit und Platz für Radfahrer, während Autofahrer sich auf veränderte Bedingungen einstellen müssen.
Autorenprofilbild Christina Hertel
Christina Hertel |
X
Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste
Merken 0  Kommentare
lädt ... nicht eingeloggt
Teilen  AZ bei Google News
Ganz ungewohnt sieht die Lindwurmstraße noch aus mit dem neuen Radweg auf der Fahrbahn.
Ganz ungewohnt sieht die Lindwurmstraße noch aus mit dem neuen Radweg auf der Fahrbahn. © che
Carbonatix Pre-Player Loader

Audio von Carbonatix

Das ging doch schneller als gedacht: Bis zur Wiesn wollte die Stadt den neuen Radweg an der Lindwurmstraße fertig haben. Nun hat das Baureferat diesen zwischen Sendlinger Tor und Goetheplatz bereits aufgemalt. Jetzt gibt es für Radfahrer eine eigene, weiß markierte Spur auf der Fahrbahn.

Änderungen für Autofahrer

Für Autofahrer bedeutet das: Sie haben eine Spur weniger. Außerdem dürfen sie nicht mehr direkt neben den Baum-Reihen parken, sondern neben dem neuen Radweg. Fußgänger können den ehemaligen Radweg mitbenutzen, haben also mehr Platz zum Spazieren.

Die Lindwurmstraße hat einen neuen Fahrradstreifen.
Die Lindwurmstraße hat einen neuen Fahrradstreifen. © Ben Sagmeister

Nicht jeder hat es verstanden

Etwas ungewohnt sieht das noch aus – und beim Besuch vor Ort stellt die AZ fest: Alle haben die neue Aufteilung der Straße noch nicht verstanden. Ein Auto parkt mitten auf dem Radweg. Radler nehmen trotzdem wie gewohnt den alten Radweg neben dem Bürgersteig.

In den nächsten Wochen will die Stadt noch Trennelemente aufstellen, um den neuen Radweg sicherer zu machen. Und vielleicht wird dann auch verständlicher, für wen welche Spur gedacht ist.

Lädt
Anmelden oder registrieren

Zum Login
Zu meinen Themen hinzufügen

Hinzufügen
Sie haben bereits von 15 Themen gewählt

Bearbeiten
Sie verfolgen dieses Thema bereits

Entfernen
Um "Meine AZ" nutzen zu können, müssen Sie der Datenspeicherung zustimmen.

Zustimmen
 
0 Kommentare
Artikel kommentieren
Noch keine Kommentare vorhanden.
merken
Nicht mehr merken
X

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.