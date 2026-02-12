Neuer Pop-up-Store im Münchner Hauptbahnhof: Das ist drin

Die Zwischennutzung im Münchner Hauptbahnhof ist vorerst für drei Monate geplant. Was jetzt eröffnet hat.

Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.

"Unser Ziel ist es, den vielen Reisenden im Münchner Hauptbahnhof ein gutes, hochwertiges und gleichzeitig bezahlbares Kaffeeangebot zu machen", teilt die DB InfraGO AG mit.

Pop-up-Formate gewinnen in der Bahnhofsentwicklung der Deutschen Bahn zunehmend an Bedeutung: LAP Coffee erweitert das gastronomische Angebot im Münchner Hauptbahnhof und betreibt bis April einen Store in der stark frequentierten S-Bahn-Verteilerebene.

Bauarbeiten im Hauptbahnhof München: Zahlreiche Verkaufsflächen fallen weg

Man nutze damit die Chance, ein modernes Kaffeeangebot unter realen Pendlerbedingungen zu testen und flexibel auf die Bedürfnisse der Reisenden zu reagieren, heißt es in einer Mitteilung der DB InfraGO AG.

Der Bedarf an zusätzlichen Angeboten steige zudem spürbar. Wegen der umfangreichen Bauarbeiten im Rahmen der Zweiten S-Bahn-Stammstrecke und des Neubaus des Empfangsgebäudes seien rund um den Querbahnsteig zahlreiche Verkaufsflächen weggefallen.

Gut erreichbare Zwischennutzung in der S-Bahn-Verteilerebene

"Dadurch hat sich die Versorgungssituation für die Reisenden vorübergehend verschärft", schreibt das Unternehmen und reagiert mit dem neuen Pop-up-Store gezielt auf diese Einschränkungen.

Mit den Bauarbeiten im Rahmen der Zweiten Stammstrecke und dem Neubau des Empfangsgebäudes sind im Hauptbahnhof viele Verkaufsflächen weggefallen. © DB InfraGO AG

Man schaffe im Untergeschoss einen gut erreichbaren, stabil angebundenen Ersatzstandort und bringe mit dem Pop-up-Prinzip immer neue Partner "niedrigschwellig" in Bahnhöfe.

Dreimonatige Testphase wird umfassend ausgewertet

"Viele Menschen haben im Alltag keine Zeit für Umwege", sagt Ralph Hage, Gründer von LAP Coffee.

Nach Abschluss der dreimonatigen Testphase erfolgt laut DB InfraGO AG eine detaillierte Auswertung zu Nachfrage, Wirtschaftlichkeit, Kundenfeedback und dem Potenzial des Angebots.