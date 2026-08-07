Neuer Laden in Sendling: Münchner Spirituosen-Händler eröffnet erstes Geschäft

Spiritory zählt mit seiner Online-Plattform zu den führenden Spirituosen-Marktplätzen Europas. Jetzt eröffnet das Münchner Unternehmen seinen ersten stationären Laden – im historischen Stemmerhof in Sendling.

Ein neuer Laden für den Stemmerhof: Bei Spiritory können die Sendlinger nun edle Spirituosen kaufen und sich eingehend beraten lassen.

Vor vier Jahren gründeten Janis Wilczura und Clemens Bennier in Sendling die Handelsplattform Spiritory für hochwertige Spirituosen. Inzwischen zählt der Online-Marktplatz zu den führenden Anbietern Europas. Nun folgt der nächste Schritt: Im historischen Stemmerhof hat das Münchner Unternehmen sein erstes stationäres Ladengeschäft eröffnet.

Fast drei Jahre lang war in den Räumen zuvor der Kinderladen "Urlaubskind" beheimatet. Statt Kleidung und Spielzeug stehen nun exklusive Whiskys und andere Edelspirituosen in den Regalen.

Spiritory setzt auf Beratung und besondere Flaschen

Mit dem Laden wolle Spiritory die Welt hochwertiger Spirituosen erlebbar machen, erklärt das Unternehmen. "Unser Wunsch ist es, jedem, der den Laden betritt, ein besonderes Erlebnis zu bieten – egal, ob man gerade erst Whisky und Spirituosen für sich entdeckt oder bereits ein erfahrener Kenner ist", sagt Gründer Janis Wilczura.

In dem kleinen Ladengeschäft war zuvor rund drei Jahre "Urlaubskind" beheimatet. © Spiritory

Geöffnet ist der Shop von Dienstag bis Samstag jeweils von 11 bis 19 Uhr. Zum Sortiment gehören rund 100 ausgewählte Flaschen, darunter auch seltene Single-Malt-Whiskys. "Die Eröffnung unseres Ladengeschäfts im Stemmerhof war ein großer Erfolg", sagt Marketing-Manager Christopher Deutsch auf AZ-Nachfrage.

Stemmerhof entwickelt sich weiter

Mit dem Spiritory-Shop erhält der Stemmerhof eine weitere Neueröffnung. Erst Anfang des Jahres eröffnete dort mit dem Tuna Fish Club ein modernes Fischrestaurant mit neuer Terrasse. Der ehemalige Bauernhof hat sich in den vergangenen Jahren zu einem beliebten Treffpunkt in Sendling entwickelt – mit kleinen Läden, Cafés, Praxen und Gastronomiebetrieben.