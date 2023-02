Neuer Laden am Viktualienmarkt: Wo der Schlaf zur Experience wird

Nahe des Viktualienmarkts gibt es ab sofort ein Schlaf-Erlebnis-Geschäft - mit prominentem Werbegesicht.

München - Ein Spinat-Smoothie, ein bisschen Crossfit und richtig ausgeschlafen den Tag beginnen: Gesundheit wird immer mehr zum Lifestyle. Ausreichend und richtig schlafen gehört auch dazu. Die Firma Wenatex schreibt sich auf die Fahne, den Menschen besseren Schlaf zu ermöglichen - und springt auf den Lifestyle-Zug mit auf.

Deshalb eröffnete Wenatex-Geschäftsführer Michael Wernicke jetzt den ersten sogenannten "Schlaf Experience Store" also ein Erlebnis-Geschäft in der Frauenstraße nahe des Viktualienmarkts. "Sehr wichtig sind beispielsweise die Hygiene und das Feuchtigkeitsmanagement im Schlafzimmer. Eine Bettdecke sollte einmal die Woche gewechselt werden", erklärt Wernicke.

Vom verstellbaren Lattenrost bis hin zur Kühldecke

Zwar sollen die Kunden im Laden nicht übernachten, aber alles darf ausprobiert werden: vom verstellbaren Lattenrost bis hin zur Kühldecke. Die Kunden sollen mit Zeit in den Laden kommen und die Produkte anfassen, spüren und riechen können und sich so ihr passendes Schlafsystem aus Matratze, Decke und Kissen zusammenstellen. "Das ist einfach anders als im Katalog", sagt Andrea Wiedemann, Schlafexpertin bei Wenatex. Zwischen 30 und 90 Minuten soll eine individuelle Beratung dauern - oder so lange, wie es eben dauert. "In sechs bis acht Stunden Schlaf kann man viel kaputt machen, aber auch viel zurückgewinnen", sagt Wiedemann.

Mit bei der Eröffnung war auch Entertainer Ross Antony dabei. Ihm ist Schlafen besonders wichtig: "Ich wähle meine Hotels sogar nach den Betten aus", sagt er. Mehr als sechs Stunden schläft er selten. Antony: "Ich habe einen sehr leichten Schlaf. Das ist immer ein Problem." Ob das an der falschen Matratze liegt? Wohl nicht. Vielleicht eher am Ehegatten. "Der zieht mir in der Nacht immer die Decke weg", scherzt der gebürtige Engländer. Damit er nachts nicht friert, verrät er der AZ noch seinen Schlaftipp. "Ich trage zum Schlafen immer Wollsocken. Ohne geht gar nicht!"

Der Experience Store ist immer von Dienstag bis Samstag ab 10 Uhr geöffnet.Kunden können spontan vorbei kommen oder einen Termin vorab vereinbaren.