Die neuen Eigentümer des großen Backsteingebäudes am Rotkreuzplatz wollen neu bauen. Büros, Wohnungen und ein Hotel sollen entstehen.

Soll einem Neubau weichen: das Backsteingebäude am Rotkreuzplatz, in dem Galeria Mieter ist.

Für die Mitarbeiter des Galeria (ehemals Kaufhof) am Rotkreuzplatz stehen offenbar wieder unruhige Zeiten bevor. Wie aus einer Einladung an die Mitglieder der Stadtgestaltungskommission hervorgeht, plant der neue Eigentümer an dem Standort große bauliche Veränderungen. Wohnungen und Büros sollen entstehen, auch der Einzug eines Hotels ist geplant.

Die Stadtgestaltungskommission wird sich damit befassen, ob sich der geplante Neubau in die Umgebung einfügt. Die nächste Sitzung ist am 24. März.

Vier Galeria-Filialen gibt es in München – noch. © IMAGO / Wolfgang Maria Weber

Die Kaufhof-Immobilie (gebaut 1981) war Ende 2024 verkauft worden. Die Projektentwicklungsfirma OFB, eine Immobilienfirma der Landesbank Hessen-Thüringen, kaufte sie aus der Insolvenzmasse des Signa-Konzerns von René Benko. Galeria blieb Mieter.

Droht nun das endgültige Aus für das Kaufhaus an diesem Standort? Oder steht ihm eine radikale Schrumpfkur bevor? Eine Sprecherin von Galeria teilte am Montag auf AZ-Anfrage mit, man wolle sich am Dienstag (10. März) dazu äußern.

Die überirdischen Geschosse sollen "zurückgebaut" werden

In der Einladung an die Kommissionsmitglieder heißt es unter Top 4: „Der Bestand des Kaufhofs am Rotkreuzplatz soll in den Untergeschossen und im Erdgeschoss weitgehend erhalten und ertüchtigt werden.“ Die Geschosse darüber sollen "zurückgebaut" werden – was nichts anderes heißt, als dass sie abgerissen werden sollen. Auf dem Ladehof an der Pötschnerstraße ist demnach ein Wohnhaus geplant. Zum Rotkreuzplatz soll ein "Hochpunkt" entstehen für Büros und ein Hotel.

Die Mitarbeiter von Galeria am Rotkreuzplatz mussten schon öfters um ihre Arbeitsplätze in Neuhausen bangen. Galeria Karstadt Kaufhof war drei Mal insolvent, immer wieder stand die Schließung dieser Filiale im Raum. Zuletzt schien sich die Situation beruhigt zu haben. Im Sommer 2024 übernahmen die neuen Eigentümer Bernd Beetz und Richard Baker die Kaufhaus-Kette. Anfang 2025 hieß es, alle verbliebenen 83 Filialen – also auch die am Rotkreuzplatz – hätten wieder Gewinne gemacht.