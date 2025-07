Neuer Besitzer vom Sendlinger Loch – ein anderer Schandfleck gehört ihm schon

Der Investor Ehret+Klein, der das Sendlinger Loch an der Alramstraße 14 kauft, hat in der Pfalz schon ein anderes Projekt mit auffallend vielen Ähnlichkeiten. Hoffentlich kein schlechtes Omen, denkt sich manch Anwohner der berühmt-berüchtigten Baugrube in München.

15. Juli 2025 - 07:50 Uhr

Das "Landauer Loch": Ehret+Klein wollte auf dem Gelände in der Pfalz längst ein neues Quartier bauen. © Paul van Schie

Der Käufer des Sendlinger Lochs hat bereits Erfahrungen mit einer riesigen Baugrube, bei der nichts vorangeht. Wie berichtet, kauft der Projektentwickler Ehret+ Klein aus Starnberg für 53 Millionen Euro das sogenannte Sendlinger Loch – das über Münchens Stadtgrenzen hinaus berühmt-berüchtigte Areal mit der vollgelaufenen Baugrube an der Alramstraße. Zur Überraschung mancher hat Ehret+Klein bereits ein anderes stillstehendes Projekt mit einem riesigen Bauloch. Dieses befindet sich in Landau in der Pfalz und ist sogar noch größer: nämlich auf 7000 Quadratmetern Grund. In München sind es 5000 Quadratmeter. Dort wie hier gibt es Probleme mit dem Grundwasser. Allerdings durfte es in der 48.000-Einwohnerstadt nicht die zwölf Meter tiefe Grube fluten, sondern wurde immer wieder abgepumpt. In München ließ man es laufen. Was dazu führte, dass viele Sendlinger über eine Umnutzung zum Badesee witzelten – wenn schon nicht gebaut wird. Das Sendlinger Loch: Das Grundstück mit der vollgelaufenen Baugrube ist nun verkauft worden. © Daniel von Loeper Auch mit der Haltbarkeit der Gruben-Verankerungen ist hier wie dort Eile geboten. In Landau läuft bald die Gewährleistungsfrist ab, berichtet die Zeitung "Rheinpfalz". In der 15 Meter tiefen Grube in München steht nach wie vor das Wasser. © imago Zu guter Letzt scheint es mit der Finanzierung des Projekts in Rheinland-Pfalz ähnlich schlecht zu laufen, wie es bei der M-Concept-Tochter, der bisherigen Eigentümerin des Sendlinger Lochs, lief. Ehret+Klein teilte der AZ mit, in Landau sei man derzeit auf der Suche nach Investoren und Mietern. Erst dann könne man dort mit dem Bau starten. Das Starnberger Unternehmen wollte in der Pfalz-Stadt gegenüber dem Hauptbahnhof ein neues Quartier ("Landauer Tor") mit 103 Wohnungen und einem Turm bauen. Früher stand dort ein Kaufhof, der 2020 abgerissen wurde. 2024, pünktlich zum 750. Gründungsjubiläum der Stadt, sollten die Gebäude fertig sein. Doch daraus wurde nichts. Das Loch ist immer noch da.

Manch einer hofft, dass die Geschichte kein schlechtes Omen für Sendling ist.