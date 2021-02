Neuer Bericht: So ist die Wohnsituation in München

Rund 1,6 Millionen Menschen in 852.000 Haushalten leben derzeit in München. Das geht aus dem neuen Bericht zur Wohnsituation hervor, der nun vom Referat für Stadtplanung und Bauordnung vorgelegt wurde.

München - Das Referat für Stadtplanung und Bauordnung hat seinen Bericht zur Wohnungssituation der Jahre 2018 und 2019 in München vorgelegt. Wie schon in den vergangenen Jahren ist die Situation auf dem Immobilien- und Wohnungsmarkt angespannt, da die Nachfrage das Wohnangebot deutlich übersteigt. Dies schlägt sich dann in den steigenden Mieten und Kaufpreisen nieder.

75 Prozent der Menschen in München wohnen zur Miete

Im Berichtszeitraum 2028/19 lebten in München rund 1,6 Millionen Menschen in 852.000 Haushalten. 75 Prozent der Menschen wohnen in München zur Miete. In über der Hälfte der Haushalte (55 Prozent) lebt nur eine Person. Durchschnittlich leben in einem Münchner Haushalt 1,9 Personen.

Die durchschnittliche Wohnfläche beträgt in München 39 Quadratmeter pro Person (zum Vergleich: der bundesweite Durchschnitt liegt bei 47 Quadratmeter). Auf die Wohnungsnot reagiert die Stadt München mit dem wohnungspolitischen Handlungsprogramm "Wohnen in München VI (2027 bis 2021)" welches über Fördermittel von rund 870 Millionen Euro verfügt.

2019 wurde 7.000 neue Wohnungen fertiggestellt

Im Jahr 2019 wurde für 3.500 Wohnungen das Baurecht geschaffen und für 11.000 Wohneinheiten eine Baugenehmigung erteilt. Zudem wurden im selben Jahr 7.000 Wohnungen fertiggestellt, etwa jede vierte davon im geförderten Wohnungsbau.

Die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die Münchner Wohnsituation fließen nicht in den aktuellen Bericht ein. Mögliche Einflüsse werden erst im Bericht der Jahre 2020/21 sichtbar sein.