Neue Wege in der Ausbildung

Das Kombimodell für den Handel ist ein neues Ausbildungsformat, das die Ausbildung von Jugendlichen stabilisieren und langfristig den Fachkräftenachwuchs für Unternehmen sichern soll. Im September 2022 startet der nächste Jahrgang.

Während die Ausbildung im Betrieb meist gut läuft, kämpfen Azubis oft mit dem Lernstoff in der Berufsschule und den Prüfungen. Der Grund: Vielfach ist die Zeit im Fachunterricht zu knapp, um vorhandene Wissenslücken füllen zu können. Oft reicht auch zusätzlicher Nachhilfeunterricht nicht aus, um erfolgreich zu sein.

Diese Erfahrung hat auch Hariwan Naif-Abdi, der seit fünf Jahren in Deutschland lebt, in seiner ersten Ausbildung zum Drogisten gemacht. "Es war sehr schwer in der Regelausbildung, ich habe in der Berufsschule meistens gar nichts verstanden", beschreibt der 22-Jährige seine ersten Ausbildungserfahrungen.

Neues Ausbildungsformat

Mit den schlechten Noten in der Berufsschule wuchs der Frust, die Motivation für die Ausbildung sank. Gemeinsam mit seinem Ausbildungsbetrieb suchte er nach Lösungen und ist dabei auf das neue Ausbildungsformat Kombimodell gestoßen, das im September 2021 gemeinsam von der IHK für München und Oberbayern, dem Referat für Bildung und Sport und dem Handelsverband Bayern an der Städtischen Berufsschule für den Einzelhandel München Mitte gestartet worden ist.

Mehr Lernzeit

Inzwischen erlernt Narif-Abdi den Beruf des Verkäufers, ist Klassensprecher der ersten Kombimodell- Klasse Oberbayerns und sehr zufrieden mit dem Unterstützungsangebot direkt an der Berufsschule: "In der Kombimodell- Klasse haben wir viel mehr Zeit, um den Stoff zu wiederholen, Fragen zu stellen und Fachbegriffe zu üben, das hilft sehr."

Der Ansatz des Kombimodells: Mit einem zusätzlichen Berufsschultag im ersten Ausbildungsjahr vertieft es die duale Berufsausbildung. Damit bietet es einerseits mehr Zeit zum Lernen des berufsspezifischen Grundwissens, andererseits entlastet es die Ausbilder. So stabilisiert es die Ausbildung und schafft zudem die Möglichkeit, diese flexibel zu gestalten. Die Ausbildung zum Verkäufer verlängert sich dadurch um sechs Monate.

Weitere Kombiklasse

Nach dem erfolgreichen Start wird es im neuen Schuljahr 2022/2023 eine weitere Kombimodell- Klasse an der Städtischen Berufsschule für den Einzelhandel München Mitte geben. Interessierte Jugendliche und Ausbildungsbetriebe können sich ab sofort dafür melden.

