Ende der Lebensdauer erreicht: Tramstrecke muss erneuert werden

Die Bauarbeiten sollen vom 6. bis 31. Juli dauern: Zwischen Sendlinger Tor und Karlsplatz (Stachus) fahren in dieser Zeit keine Straßenbahnen, und es gibt einen Ersatzverkehr mit Bussen.

Die Tram 18 wird in der Zeit der Bauarbeiten zwischen Sendlinger Tor und Hauptbahnhof unterbrochen sein.

Keine Straßenbahnen unterwegs und Ersatzverkehr mit Bussen im gesperrten Abschnitt: Im Bereich der Sonnenstraße wird es für Trambahn-Nutzer dreieinhalb Wochen lang ungemütlich.

Denn die Stadtwerke München (SWM) erneuern zwei Weichen und eine Gleiskreuzung in der Sonnenstraße zwischen Sendlinger Tor und Karlsplatz (Stachus). "Die Weichen und die Kreuzung auf Höhe des Isar Klinikums haben nach bis zu 15 Betriebsjahren das Ende ihrer Lebensdauer erreicht", heißt es in der SWM-Mitteilung.

Wegen der Bauarbeiten wird der Abschnitt für die Tram von Montag, 6. Juli, bis Freitag, 31. Juli, gesperrt – und die Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG) leitet daher die Tramlinien 16, 17, 18, 27 und 28 sowie die Nachtlinien N17 und N27 um. Auf dem gesperrten Abschnitt fahren ersatzweise Busse. Im August sollen dann noch Nacharbeiten ohne Einschränkungen für die Straßenbahn folgen.

Das Baureferat nutzt die Sperrpause der Tram, um die Fußgängerampeln auf Höhe der Schwanthalerstraße sowie zwischen Landwehrstraße und Isar Klinikum zu erneuern.

Die Tramlinien 16 und 17 werden zwischen Sendlinger Tor und Karlsplatz (Stachus) unterbrochen. Im westlichen Abschnitt fahren die Trams zwischen Romanplatz bzw. Amalienburgstraße und Karlsplatz (Stachus). Die Haltestelle am Karlsplatz (Stachus) ist an den Haltepunkt der Linien 19/21 in der Prielmayerstraße verlegt. Im östlichen Abschnitt fahren beide Linien zwischen St. Emmeram bzw. Effnerplatz und Sendlinger Tor.





werden zwischen Sendlinger Tor und Karlsplatz (Stachus) unterbrochen. Im westlichen Abschnitt fahren die Trams zwischen Romanplatz bzw. Amalienburgstraße und Karlsplatz (Stachus). Die Haltestelle am Karlsplatz (Stachus) ist an den Haltepunkt der Linien 19/21 in der Prielmayerstraße verlegt. Im östlichen Abschnitt fahren beide Linien zwischen St. Emmeram bzw. Effnerplatz und Sendlinger Tor. Die Tram 18 wird zwischen Sendlinger Tor und Hauptbahnhof unterbrochen. Im westlichen Abschnitt fährt die Tram zwischen Gondrellplatz und Hauptbahnhof Süd und wendet über den Linienweg der Tram 20/21 bis Hochschule München. Die Haltestellen auf diesem Weg werden bedient. Im östlichen Abschnitt fährt die Tram 18 zwischen Schwanseestraße und Sendlinger Tor.





wird zwischen Sendlinger Tor und Hauptbahnhof unterbrochen. Im westlichen Abschnitt fährt die Tram zwischen Gondrellplatz und Hauptbahnhof Süd und wendet über den Linienweg der Tram 20/21 bis Hochschule München. Die Haltestellen auf diesem Weg werden bedient. Im östlichen Abschnitt fährt die Tram 18 zwischen Schwanseestraße und Sendlinger Tor. Bei den Tramlinien 27 und 28 entfällt die Haltestelle Sendlinger Tor. Die Haltestelle Karlsplatz (Stachus) ist an den Haltepunkt der Linien 19/21 in der Prielmayerstraße verlegt.

Der Ersatzbus SEV 16 fährt zwischen den Haltestellen Lenbachplatz – Karlsplatz (Stachus) – Sendlinger Tor.

Die Nachttram N17 ist unterbrochen und fährt im westlichen Abschnitt zwischen Amalienburgstraße und Karlsplatz (Stachus). Auf dem östlichen Abschnitt zwischen Effnerplatz und Karlsplatz (Stachus) fahren ersatzweise Busse.

Die Nachttram N27 ist unterbrochen und fährt auf im nördlichen Abschnitt zwischen Petuelring und Karlsplatz (Stachus). Auf dem südlichen Abschnitt zwischen Karlsplatz (Stachus) und Großhesseloher Brücke fahren ersatzweise Busse.

Die MVG informiert ihre Fahrgäste mit Aushängen, Ticker-Texten und Durchsagen über die Änderungen. Weitere Infos stehen auch auf der Sonderseite bereit. Aktuelles zur Betriebslage und Verbindungsauskünfte gibt es auf und in der App MVGO.