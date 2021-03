Neue Tempolimits: Weniger Lärm an Münchens Autobahnen

Seit Mittwoch gelten rund um München striktere Tempolimits, um den Lärm zu senken

München - Kerstin Schreyer (CSU), bayerische Staatsministerin für Wohnen, Bau und Verkehr, überzeugte sich am Mittwoch persönlich, welchen Effekt die neuen Autobahn-Tempolimits in den Randbezirken Münchens haben. Hier sind die Anwohner schon seit Jahren dem ständig steigenden Lärm durch ständig steigende Verkehrslast ausgesetzt. Und eines der Versprechen Schreyers war stets, dass sie hier für Lärm-Entlastung sorgen wolle.



An fünf Autobahn-Abschnitten wurden die Geschwindigkeitsregeln verschärft. Die erlaubte, bereits beschränkte Höchstgeschwindigkeit ist um jeweils 20 km/h gesenkt worden. Schreyers erstes Fazit nach einer Besichtigung des Abschnitts A 8 fällt durchweg positiv aus. "Deutliche Verbesserungen für Anwohner" seien das nun.

Neue Tempolimits rund um München für weniger Lärm

Anlass für die neuen Tempolimits waren umfangreiche Untersuchungen im Rahmen des "Lärmaktionsplans für das Umfeld der Bundesautobahnen in der Landeshauptstadt München". Untersucht wurden dabei: Lärmgrenzwerte, die Dichte der Wohnbebauung, die Zahl der Betroffenen, die Möglichkeit baulicher Lärmschutzmaßnahmen, sowie eine Harmonisierung des Geschwindigkeitsniveaus.

Auf diesen Autobahnen gelten die neuen Limits

Hier gelten daher neue Limits: A 9, Anschluss Frankfurter Ring bis München-Schwabing, 60 km/h. A 8 Ost, München Perlach bis Neubiberg, tagsüber 100 km/h. A 995, Anschluss Giesing Richtung Salzburg, tagsüber 120 km/h. A 95, München-Kreuzhof bis Schloss Fürstenried, jetzt 60 km/h, sowie A 96, Anschluss München-Sendling bis München-Blumenau, jetzt 60 km/h.