München wird zum E-Bike-Testlabor: Auf dem Olympiagelände präsentieren 130 Aussteller mehr als 1000 Räder – von Gravel- und Cargo-Bikes bis zu City-Flitzern. Besucher können Neuheiten direkt ausprobieren, Zubehör testen und sich über aktuelle Trends und smarte Diebstahlsicherung informieren.

Jan Bruns testet jedes Jahr auf dem Olympiagelände ebenfalls einige Räder. Schließlich muss man ja wissen, worüber man spricht. Im Bild fährt er ein „Fully“, also ein vollgefedertes sowie elektrisches Mountainbike.

Seit Tagen baut die Branche ihre Stände auf. Das Olympiagelände steht ab Freitagmittag zum neunten Mal im Zeichen der elektrischen Fahrräder, die schon lange nicht mehr nur bei Senioren für neue Mobilität sorgen. Das Publikum ist inzwischen enorm groß. Heuer im Trend: Gravelbikes, also eine Mischung aus Mountainbike und Rennrad – aber mit E-Motor, damit man auch unverschwitzt und elegant im Büro ankommt.

Los geht es am Freitag ab 12 Uhr. Einer der Fachmänner, der ebenfalls seit Tagen mit dem Aufbau beschäftigt ist, heißt Jan Bruns von Communico. Er ist E-Bike-Fan und professioneller Organisator von Sport-Events. Zuletzt stellten seine Kollegen und er im April den Marathonlauf am Gardasee auf die Beine.

Einen See gibt es ja auf dem Olympiagelände auch. Nun hat also Bruns mit Kollegen die E-Bike-Days aufgestellt, rund um den Olympiasee. Er freut sich besonders auf die Bandbreite der E-Bike-Days. "Das macht das Event aus", sagt Bruns. Mountainbike, Cargo, Gravel, Tourismus, Radrundreisen. "Da ist für jeden was dabei", sagt er. Vor allem die Testmöglichkeit sei für Besucher attraktiv.

"Oft hat sich jemand schon für ein Rad entschieden, bevor er oder sie zu den E-Bike-Days kommt"

Am Ende sollte jeder nur relativ genau wissen, was er oder sie mit dem Bike anstellen will: "Will man damit in die Alpen, möchte man damit springen, einkaufen, Kinder in den Kindergarten bringen ... Das sollte jeder für sich beantworten können", sagt Bruns.

Insgesamt 130 Aussteller mit E-Bikes, Zubehör, Helmen, Bekleidung, Schlössern, Beleuchtung werden vor Ort sein. Oft sei es so, so Bruns, dass sich jemand schon für einen Fahrradtyp oder konkretes Rad entschieden hat und es nochmal ausprobieren oder die Größe anpassen möchte.

Zwei elektrische Gravelbikes auf der E-Bike-Days-Teststrecke 2025. Links ein Modell der Marke „Liv“, die nur Frauenräder herstellt, rechts ein E-Radl von Hersteller Specialized. © Giacomo Podetti

Auch das Bühnenprogramm sei eine sinnvolle Ergänzung zu den Ständen: "Es geht nicht um das eine Bike, sondern auch um Trends. Gravel- und Rennräder mit E-Antrieb kommen immer mehr", sagt Bruns. Auch das Thema Cargo-Bikes habe mittlerweile viele Variationen: "Essenslieferanten nutzen es, die Post, Eltern, Senioren, Singles..."

Beim Zubehör spiele die Konnektivität eine immer größere Rolle, von den Einstellungen auf der App am Motor, hin zu Routen-Tracking, Diebstahlschutz, Ortung oder Warnmeldungen, falls das Rad bewegt wird – oder auch Schlösser, die man übers Handy öffnen kann. "Der Diebstahlschutz wird immer besser", sagt Bruns.

Kurzfristig hat sich Deutschlands größte E-Bike-Messe vergrößert

Ein ganzes Jahr dauern die Vorbereitungen der E-Bike-Days. Die letzten zwei Monate seien immer die intensivsten, so Bruns. "Man findet im Jahr zuvor schon Termine für das kommende Jahr", sagt er. Der Termin 2027 stehe bereits fest, vom 23. bis 25. April. Es herrsche reges Interesse bei den Ausstellern. Heuer habe man kurzfristig eine Zusatzfläche gebucht. Rund um Seerestaurant und Kino gebe es nun sieben Stände mehr als 2025. 65.000 bis 70.000 Besucher werden bei den E-Bike-Days erwartet.

Schon zum neunten Mal findet die Veranstaltung auf dem Olympiagelände statt. Benjamin von Dusek arbeitet für den Hersteller Specialized. "Die Stadt gilt als Hotspot für urbane Mobilität", sagte er im Vorfeld der Messe. Nicht umsonst habe Specialized einen Flagship-Store in München eröffnet.

Bis einschließlich Sonntag finden die E-Bike-Days München zwischen Hans-Jochen-Vogel-Platz und Olympiasee statt. Auf einer Fläche von 20.000 Quadratmetern werden mehr als 1000 E-Bikes zu sehen sein, die jeder zum Teil direkt kaufen kann. Die Teststrecken sind zwei Kilometer lang und haben zwei unterschiedliche Härtegrade, mit stärkerem und schwächerem Anstieg. Hauptaussteller sind die Radhersteller Specialized und Giant, Gangschaltungsexperte Shimano, Schlosshersteller Abus, Decathlon und auch die Radpflege-Experten von Tunap Sports.