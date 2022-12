Neue Präsidentin für Bundeswehr-Uni

Die Universität der Bundeswehr München bekommt eine neue Präsidentin. Die 51 Jahre alte Professorin Eva-Maria Kern soll zum 1. Januar die Nachfolge von Merith Niehuss antreten, die dann mit 68 Jahren in den Ruhestand geht.

Neubiberg/München - Die Österreicherin Kern ist bereits seit 2007 Professorin an der Bundeswehr-Uni, war dort schon Senatsvorsitzende und Vizepräsidentin für Forschung, wissenschaftlichen Nachwuchs und nachhaltige Entwicklung.

"Mein Ziel ist es, unsere Universität aktuellen und künftigen Anforderungen entsprechend qualitätsorientiert weiterzuentwickeln und sie vor allem in der wissenschaftlichen Welt und der Gesellschaft noch stärker sichtbar zu machen", sagte Kern, die bereits im Mai vom Verwaltungsrat der Hochschule zur neuen Präsidentin gewählt wurde.

Das Bundeskabinett stimmte der Wahl nun am Mittwoch zu, wie die Universität in Neubiberg bei München mitteilte. Bundesverteidigungsministern Christine Lambrecht werde ihr die Ernennungsurkunde am 19. Dezember in Berlin überreichen.