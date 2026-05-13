Neue München Klinik Harlaching wird eingeweiht: Das ist alles neu

Fünf Jahre wurde gewerkelt, jetzt ist der Neubau fertig. Nach der Einweihungsfeier wird es ernst: Das komplette Krankenhaus soll binnen einer Woche umziehen - im laufenden Betrieb.

Mit der neuen München Klinik Harlaching wird in der Landeshauptstadt heute ein komplett neues Krankenhaus der höchsten Versorgungsstufe eingeweiht. Dort werden von Juni an auch Patienten mit seltenen Krankheiten oder schwersten Verletzungen betreut. "Schlaganfallbehandlung, Geburtshilfe, Notfallmedizin, Unfallchirurgie, Palliativmedizin – alle Schwerpunkte sind nun unter einem Dach gebündelt", teilte die Klinik vorab mit.

Der rund 255 Millionen Euro teure Neubau der bestehenden Klinik im Münchner Süden wurde seit 2020 errichtet. "80.000 Tonnen Stahlbeton bilden das Fundament, 2.935 Türen wurden in rund 1.800 Räumen eingesetzt, 995.000 Meter Starkstromkabel verlegt", schilderte die Klinik. Auf insgesamt 60.000 Quadratmetern Grundfläche, das sind mehr als acht Fußballfelder, sind gut 550 Betten und teilstationäre Plätze vorgesehen.

Mit dem Patienten im Bett - Umzug im laufenden Betrieb

Im Juni wird die gesamte Klinik mitsamt den Patientinnen und Patienten, dem Personal und der medizinischen Technik innerhalb einer Woche in das neue Gebäude umziehen - bei laufendem Betrieb. Die Teams haben dies in diversen Simulationstrainings geübt, denn auch die Versorgung Schwerverletzter oder ein Not-Kaiserschnitt im Kreißsaal sollen sichergestellt sein.

Es ist den Angaben zufolge heuer die einzige Inbetriebnahme eines komplett neuen Krankenhauses in Bayern; das Vorhaben wird zu den bedeutendsten Gesundheitsprojekten in Deutschland gezählt. Neben den reinen Baukosten investieren der Freistaat Bayern und die Landeshauptstadt München mehr als eine Milliarde Euro in die Neuausrichtung der München Klinik.