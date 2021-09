Neue Isarphilharmonie: Musiker schwärmen von der Akustik

Ringsum ist noch Baustelle, doch das Herzstück der neuen Isarphilharmonie ist schon fertig: Der Konzertsaal. Rund 1900 Besucher passen in den eindrucksvollen Saal, der ganz in schwarz gehalten ist. Am 8. Oktober eröffnen die Münchner Philharmoniker ihre Interimsspielstätte mit einem Konzert. Erste Proben verliefen gut, vor allem mit Blick auf die Akustik. "Als wir angefangen haben zu spielen, waren die Musiker sehr glücklich", sagte Chefdirigent Valery Gergiev am Freitag in München. Jeder habe das Gefühl, eingebunden zu sein, was auch an der kreisförmigen Anordnung des Orchesters liege.

24. September 2021 - 13:29 Uhr | dpa

Yasuhisa Toyota, Akustiker, nimmt an einem Rundgang durch die neue Isarphilharmonie München teil. © Sven Hoppe/dpa