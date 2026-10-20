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Neue Infos zum Brand in Münchner Tiefgarage: 34-Jähriger festgenommen

Etwa zehn Fahrzeuge stehen in einer Tiefgarage in München-Moosach in Flammen. Aufgrund von Zeugenaussagen geht die Polizei von Brandstiftung aus. Noch in der Nacht nimmt sie einen Tatverdächtigen fest. Er soll mit der Besitzerin eines der betroffenen Autos in Verbindung stehen.
AZ/dpa |
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Am Montagabend brannte es in einer Tiefgarage in München-Moosach.
Thomas Gaulke 9 Am Montagabend brannte es in einer Tiefgarage in München-Moosach.
Am Montagabend brannte es in einer Tiefgarage in München-Moosach.
Thomas Gaulke 9 Am Montagabend brannte es in einer Tiefgarage in München-Moosach.
Am Montagabend brannte es in einer Tiefgarage in München-Moosach.
Thomas Gaulke 9 Am Montagabend brannte es in einer Tiefgarage in München-Moosach.
Am Montagabend brannte es in einer Tiefgarage in München-Moosach.
Thomas Gaulke 9 Am Montagabend brannte es in einer Tiefgarage in München-Moosach.
Am Montagabend brannte es in einer Tiefgarage in München-Moosach.
Thomas Gaulke 9 Am Montagabend brannte es in einer Tiefgarage in München-Moosach.
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Thomas Gaulke 9 Am Montagabend brannte es in einer Tiefgarage in München-Moosach.
Am Montagabend brannte es in einer Tiefgarage in München-Moosach.
Thomas Gaulke 9 Am Montagabend brannte es in einer Tiefgarage in München-Moosach.
Am Montagabend brannte es in einer Tiefgarage in München-Moosach.
Thomas Gaulke 9 Am Montagabend brannte es in einer Tiefgarage in München-Moosach.
Am Montagabend brannte es in einer Tiefgarage in München-Moosach.
Thomas Gaulke 9 Am Montagabend brannte es in einer Tiefgarage in München-Moosach.

Update vom 20. Oktober, 12 Uhr: Wie die Polizei am Dienstagvormittag bekanntgibt, hörten mehrere Passanten einen lauten Knall und sahen anschließend starken Rauch aus einer Garage eines Mehrfamilienhauses ziehen. Gleich mehrere Zeugen hätten laut den Beamten einen Mann beobachtet, der kurz nach dem Knall aus der Garage flüchtete. Das ließ die Polizei vermuten, dass es sich um Brandstiftung handelte. Es sei sofort eine Fahndung nach dem Mann eingeleitet worden.

Polizei nimmt Tatverdächtigen nach Tiefgaragenbrand fest

Im Laufe der Nacht konnte der Mann gefunden und festgenommen werden. Laut der Polizei handelt es sich dabei um einen 34-jährigen Ungarn ohne festen Wohnsitz in Deutschland. Unbestätigten Zeugenaussagen zufolge sei erst ein Fiat angezündet worden. Daraufhin sprang das Feuer auf etwa zehn weitere Fahrzeuge über. Das erste Auto gehörte offenbar der Ex-Freundin des Ungarn, wie die Beamten mitteilen.

Gegen den 34-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Brandstiftung eröffnet. Aktuell befindet er sich in der Haftanstalt des Polizeipräsidiums München, wie die Pressestelle mitteilt. Im Laufe des Dienstags soll er einem Richter vorgeführt werden. 

Brandstiftung in Münchner Tiefgarage? Feuerwehr rückt aus

Erstmeldung: In einer Tiefgarage im Münchner Stadtteil Moosach haben in der Nacht etwa zehn Autos gebrannt. Die Polizei vermutet vorsätzliche Brandstiftung, sagte ein Sprecher der Polizei. Zum Motiv konnte er noch nichts sagen. Auch zu dem oder den Tatverdächtigen könne er sich nicht äußern.

Der Schaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf einen mittleren sechsstelligen Betrag. Ein Auto sei komplett zerstört und weitere beschädigt worden, hieß es. Auch die Bausubstanz der Tiefgarage an der Hanauer Straße sei in Mitleidenschaft gezogen worden. Die Feuerwehr war am Montagabend mit zahlreichen Kräften ausgerückt, um die Flammen zu löschen.

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3 Kommentare
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  • .x.x. vor 38 Minuten / Bewertung:

    Brandstiftung dürfte mehrere Jahre Gefängnis ergeben, dazu noch etwa 500.000 € Schaden, die er wahrscheinlich für den Rest seines Lebens abstottern muss. Und das Alles wegen der Ex. Wahnsinn

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  • Gieasinger Bua vor 47 Minuten / Bewertung:

    Egal ob es französische Autos waren. Wir scherzen und staunen über Frankreich, aber es ist mehr als realistisch das auch wir diese Zustände kriegen werden....

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  • FredC4 vor einer Stunde / Bewertung:

    Waren es etwa französische Autos?

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