Die italienische Supermarktkette Superissimo baut ihre Präsenz in München aus und kündigt in den sozialen Medien die Eröffnung einer neuen Filiale an.

Münchens Feinkostszene darf sich auf eine neue Anlaufstelle für mediterrane Köstlichkeiten freuen. Wie die italienische Supermarktkette Superissimo auf Instagram bekanntgab, will man die Präsenz in München erweitern und in Solln eine weitere Filiale eröffnen. Superissimo betreibt in Sendling (Brudermühlstraße 34) und in Moosach (Dachauer Straße 423) bereits zwei Filialen. Der neue Supermarkt soll in der Sollner Straße 50 seine Heimat finden, nur einen Steinwurf von der S-Bahn-Haltestelle Solln entfernt.

Superissimo eröffnet dritte Filiale in München

Im Instagram-Posting richtet sich Superissimo direkt an seine Kunden. "Ja, ihr habt richtig gehört! Superissimo eröffnet seinen dritten Standort!", ist dort in großen Lettern zu lesen. "Und das alles haben wir EUCH zu verdanken! Denn ohne euch wäre das alles nicht möglich! Ihr seid das Herzstück von SUPERISSIMO!", heißt es in dem Beitrag weiter.

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Wann genau die Neueröffnung stattfinden soll, ist dem Posting nicht zu entnehmen, der Termin soll allerdings "schon bald" sein.

Bei Instagram stieß die Ankündigung, vor allem bei italienischen Kunden, auf große Begeisterung. Aber auch zahlreiche Deutsche freuen sich auf eine weitere Möglichkeit, in München italienische Köstlichkeiten zu kaufen und sich damit ein bisschen Urlaubsfeeling und Dolce Vita nach Hause zu holen.