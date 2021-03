Neue Corona-Regeln: Es bleibt mühsam

AZ-Vizechefredakteur Thomas Müller über die komplizierten Regeln.

Sicherlich, es ist kein ganz leichter Job in diesen Zeiten als Politiker. Was aber das schon arg subtil zusammengenagelte Regelwerk mit mehrfach abgestuftem Öffnungskonzept bei eingebauter Notbremse anbelangt, so darf man schon fragen, was das ausgetüftelte Werk eigentlich bringen soll, wenn die, die das neue Regelwerk befolgen sollen (und die, die es überwachen werden) fast schon eine Bedienungsanleitung brauchen. Übers Ziel hinausgeschossen, kann man schon sagen.

Wobei der grundlegende Ansatz hier gar nicht mal zerfieselt und zerredet werden soll: Regional je nach Infektionslage zu unterscheiden, ist sicherlich der richtige Ansatz. Auch wenn die Inzidenzien längst nicht alleine ausschlaggebend sein dürften, was den jeweiligen Lockdown anbelangt.

Weiterhin arg unnötig ist das Ausbremsen (zumindest) der Außengastronomie, wo Hygienerezepte ja längst vorliegen und auch erprobt worden sind. Warum hier frühestens erst ab 22. März eine Öffnung denkbar sein soll, bleibt fragwürdig. Eine gebeutelte Branche, der offenbar keiner helfen mag. Es bleibt mühsam.