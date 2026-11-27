Im Olympiapark eröffnet ein neuer Roller Ring. Was Besucher dort erwartet, wann DJs auflegen und was der Eintritt kostet.

Aus dem früheren Eishockeystadion am Olympiapark ist eine Rollschuhfläche geworden.

Rollschuhe statt Schlittschuhe: Im Olympiapark können Besucher ab 27. November auf dem neuen Roller Ring ihre Runden drehen. Wo früher Eishockey-Fans in den Drittelpausen Bratwurst aßen und Bier tranken, wird künftig auf Rollen gefahren.

Disco-Abende und Familienspaß

Das neue Angebot richtet sich an Rollschuh- und Inlineskater ebenso wie an Familien. Freitags und samstags von 19 bis 22 Uhr ist Rollerdisco. An ausgewählten Disco-Abenden legen DJs auf. Sonntags gehört die Fläche von 14 bis 17 Uhr Familien mit Kindern ab sechs Jahren.

"Rollschuhe an, Musik aufdrehen und gemeinsam Spaß haben – mit dem neuen Roller Ring bringen wir ein Stück Disco-Feeling zurück in den Olympiapark! Ich freue mich besonders, dass hier ein Angebot für alle Generationen entsteht: von Familien mit Kindern bis hin zu begeisterten Rollschuh- und Inline-Fans. Der Roller Ring zeigt, wie vielfältig und lebendig unsere Münchner Sportlandschaft ist", sagt Sportbürgermeisterin Verena Dietl (SPD).

Aus dem früheren Eishockeystadion wird eine Rollschuhfläche. © Olympiapark München

Der Roller Ring ist Teil des Munich Action Park (MAP), der im früheren Eisstadion eröffnet hat. Im April 2024 endete dort nach mehr als 50 Jahren der Eislaufbetrieb. Ende 2025 eröffnete in der ehemaligen Trainingshalle (Halle 1) auf rund 2000 Quadratmetern der Move-&-Climb-Bereich. Dort können Besucher bouldern, Calisthenics betreiben sowie Ninja Warrior und Parkour ausprobieren. Nach Angaben der Betreiber haben bislang rund 60.000 Menschen die Halle genutzt.

Was Besucher wissen sollten

Der Roller Ring befindet sich im ersten Stock der Halle. Da maximal 200 Personen gleichzeitig auf die Fläche dürfen, . Die Kasse und der Zugang liegen am Haupteingang auf der Südseite.

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Erwachsene zahlen acht Euro, Kinder unter 14 Jahren fünf Euro. Jugendliche zwischen 14 und 17 Jahren sowie Schüler und Studenten zahlen sechs Euro. Ein Familienticket für zwei Erwachsene und ihre eigenen Kinder unter 18 Jahren kostet 20 Euro. Eigene Rollschuhe oder Inlineskates dürfen mitgebracht werden, man kann sie auch vor Ort ausleihen.

Die Fläche ist zwar überdacht, aber nicht beheizt. Dort herrschen deshalb ähnliche Temperaturen wie draußen. Besucher sollten sich entsprechend warm anziehen. Für Kinder unter 14 Jahren wird außerdem Schutzausrüstung empfohlen.