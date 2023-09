Neubau-Projekt soll für pünktlichere Flughafen-S-Bahnen sorgen – Finanzierung steht

Fahrgäste der beiden S-Bahn-Linien 1 und 8 zum Flughafen können auf mehr Pünktlichkeit und Zuverlässigkeit hoffen. Ein sogenanntes Überwerfungsbauwerk soll die Begegnung der beiden Linien kreuzungsfrei durch einen Tunnel ermöglichen.

Eine abgestellte S-Bahn am Halt "München Flughafen": Mit dem Überwerfungsbauwerk können sich zukünftig S-Bahnen der Linien S1 und S8 ungehindert kreuzen.

München - Ein sogenanntes Überwerfungsbauwerk soll dafür sorgen, dass die S-Bahn zum Münchner Flughafen pünktlicher und zuverlässiger werden. Es soll die S-Bahnlinien 1 und 8 am Flughafen so führen, dass sie auf verschiedenen Ebenen fahren und sich nicht mehr kreuzen und damit behindern.

Finanzierung für pünktlichere Flughafen-S-Bahnen in München steht: Baubeginn Ende 2023

Die Gesamtfinanzierung für das Projekt sei nun gesichert, die Bauarbeiten könnten Ende des Jahres starten, teilte Bayerns Verkehrsminister Christian Bernreiter (CSU) am Donnerstag in München mit.

"Es wird zwar noch etwas dauern, bis sich das neue Bauwerk positiv auf den S-Bahn-Verkehr auswirken wird, aber die Zusage zur Finanzierung ist dafür einer der wichtigsten Schritte", sagte Bernreiter. In einem ersten Abschnitt soll demnach bis Ende 2025 die Leit- und Sicherungstechnik in dem Bereich modernisiert werden.

Neues Stellwerk am Münchner Flughafen

Zudem werde ein neues elektronisches Stellwerk am Flughafen in Betrieb gehen. Bis Ende 2028 soll ein tunnelartiges Bauwerk entstehen, mit dem sich die Züge dann ohne Konflikte kreuzen können.

Dem Ministerium zufolge hat die Deutsche Bahn bereits erste Bauaufträge vergeben. Der Bau- und Finanzierungsvertrag wurde im November 2022 geschlossen. Die Gesamtkosten bezifferte Bernreiter mit 111,5 Millionen Euro nach dem Preisstand von 2021.

Erdinger Ringschluss: Bund schießt 75,2 Millionen Euro zu

Der Bund werde sich mit 75,2 Millionen Euro beteiligen. Nun wurde das Vorhaben in die Kategorie A des Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetzes aufgenommen. Das Projekt ist Teil des Erdinger Ringschlusses, mit dem der Flughafen besser ans Schienennetz angebunden werden soll.

Ein Überwerfungsbauwerk, Überwurfbauwerk oder auch Kreuzungsbauwerk kann eine Brücke, eine Unterführung, ein künstlicher Geländeeinschnitt, ein Tunnel oder ein anderes Bauwerk sein: Seine vorrangige Aufgabe ist die Führung zweier sich überschneidender Verkehrswege auf unterschiedlichen Ebenen.

Bis Ende 2028 soll das neue Überwerfungsbauwerk stehen

Das neue Überwerfungsbauwerk wird in zwei Bauphasen realisiert. Bis Ende 2025 soll die Leit- und Sicherungstechnik modernisiert werden und das neue elektronische Stellwerk am Flughafen in Betrieb gehen.

Bis Ende 2028 soll dann die heute höhengleiche Einfädelung der S1 in die S8 durch das tunnelartige Bauwerk so gestaltet werden, dass sich die beiden Linien auf verschiedenen Ebenen und damit ohne Konflikte kreuzen können.