Neuauflage der "West Side Story" feiert Premiere in München

Vor 61 Jahren war die "West Side Story" zum ersten Mal in der bayerischen Landeshauptstadt zu Gast – und zum ersten Mal überhaupt auf einer deutschen Bühne. Nun kommt sie als Neuauflage zurück.

Das tragische Liebespaar in der Gastspiel-Produktion der "West Side Story".

München - Mehr als 65 Jahre nach der Uraufführung der "West Side Story" soll eine Neuauflage um die Welt gehen – Premiere ist am Freitag in München.

Die Neuproduktion hofft mit einem Traditionsansatz auf Erfolg und behält beispielsweise die ursprüngliche Choreographie bei. "Dieser Stoff wird aus gutem Grund geliebt", sagte Regisseur Lonny Price. Die Musik sei in ihrer Zeit und an ihrem Ort verwurzelt. "Ich glaube, man muss sie dort belassen", so Price.

Komponisten-Sohn Bernstein bei Premiere in München erwartet

Auf dem Roten Teppich (18.30 Uhr) des Deutschen Theaters wird auch der Sohn des damaligen Komponisten Leonard Bernstein erwartet. Alexander Bernstein sagte der Deutschen Presse-Agentur: "Es ist einfach eine zeitlose Story, mit der Liebesgeschichte und der Tragödie. Es ist schockierend, wie relevant das gesellschaftlich und politisch noch ist."

Er sei sehr glücklich darüber, dass diese neue Produktion sehr treu dem Original-Konzept folge, so Bernstein.

Neuauflage geht auf Welttournee

Die Neuauflage soll für mehrere Jahre auf Welttournee gehen. Zunächst sind Stationen in Essen, Zürich, Wien, Baden-Baden, Leipzig, Bremen, Düsseldorf und Frankfurt geplant. Anschließend geht es unter anderem nach Istanbul, Tokio und Bangkok.

Im Deutschen Theater in München wurde das Stück 1961 zum ersten Mal auf einer deutschen Bühne gespielt, vier Jahre nach der Uraufführung in New York.

