Neuaubing: Vermisster 14-Jähriger in Füssen aufgetaucht

Am 8. Oktober ist er von zuhause weggeradelt und kam nicht wieder. Nun hat die Polizei ihn gefunden.

Neuaubing - Am Samstag, 8. Oktober, um die Mittagszeit ist der 14-jährige mit seinem Fahrrad davongeradelt. Wie die Polizei mitteilt, verließ er das Anwesen der Eltern in der Parsberger Straße und kam seither nicht zurück. Lediglich sein Fahrrad fand die Polizei abgestellt am S-Bahnhof Gräfelfing.

Junge (14) in Füssen aufgetaucht

Fast eine Woche nach dem Verschwinden des Jungen kann die Polizei nun Entwarnung geben: Die Polizei in Füssen hat den 14-Jährigen in einem Park angetroffen und kontrolliert.

Er sei laut eigenen Aussagen die ganze Zeit dort gewesen. Die Polizei hat ihn dem zuständigen Jugendamt übergeben.