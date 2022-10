Neuaubing: 14-jähriger Abraham wird vermisst

Am Samstag ist er von zuhause weggeradelt und kam nicht wieder. Die Polizei bittet um Hilfe.

Neuaubing - Am Samstag, 8. Oktober, um die Mittagszeit ist der 14-jährige Abraham mit seinem Fahrrad davongeradelt. Wie die Polizei mitteilt, verließ er das Anwesen der Eltern in der Parsberger Straße und kam seither nicht zurück. Lediglich sein Fahrrad fand die Polizei abgestellt am S-Bahnhof Gräfelfing.

Abraham (14) seit Samstag vermisst

Die Polizei kontrollierte mögliche Aufenthaltsorte und den öffentlichen Verkehr, blieb dabei jedoch erfolglos. Sie bittet darum um Hinweise.

Abraham ist 14 Jahre alt, etwa160cm groß, schlank und zwischen 50 und 60 Kilo schwer. Er hat schwarze Haare und trug beim Zeitpunkt des Verschwindens einen grauen Pullover und eine graue Hose.

Wer Hinweise hat, wird gebeten, sich beim Kommissariat 14 des Polizeipräsidiums München unter 089 2910-0 zu melden, oder bei jeder anderen Polizeidienststelle. Unter obigem Link gibt es auch ein elektronisches Hinweisformular.