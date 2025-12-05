Neu in Schwabing: Warum dieser Laden etwas Besonderes ist

Die Stiftung Pfennigparade eröffnet einen Laden mit handgefertigten Waren aus ihren inklusiven Manufakturen. Die Auswahl ist groß - stöbern lohnt sich.

Tanja Freudlsperger (l.) arbeitet fest im Laden, ihr Kollege Patryck Malkiewicz (r.) unterstützt sie einmal pro Woche, sonst ist er in der Seifenmanufaktur in Moosach. "Den Kontakt mit den Kunden brauche ich einfach“, sagt er. Gruppenleiter Max Suppmayr (Mitte) unterstützt.

Kerzen in allen Farben, mit kreativen Mustern und Formen, duftende Seifen mit Namen wie Naturschönheit, Kleopatramoment oder Rosengarten. Brotzeitbrettl, hölzerne Handschmeichler, Schlüsselanhänger. Bedruckte T-Shirts, Kindermützchen und Stofftaschen. Baby-Mobiles aus Filz, filigrane Schmuckstücke und Seidenmalerei. Keramik, Honig aus der eigenen Gärtnerei – und sogar Skateboards oder Upcycling-Objekte wie Lampen aus alten Handbohrmaschinen.

Diese und noch viele weitere Waren gibt es im neuen Geschenkeladen der Stiftung Pfennigparade in Schwabing. Ab dem 9. Dezember wird hier offiziell eröffnet – gerade recht also für Last-Minute-Weihnachtsgeschenke.

Hier kann man für jeden Geschmack eine Kleinigkeit finden. © Pfennigparade

"Alles ist nachhaltig und sozial produziert"

Das Besondere: Im Geschenkeladen werden ausschließlich Waren aus den über 20 Werkstätten der Pfennigparade verkauft.

"Jedes Stück ist ein Unikat. Alles ist handgemacht, alles ist nachhaltig und sozial von Menschen mit verschiedenen Einschränkungen und Behinderungen produziert“, erklärt Sprecherin Veronika Moj. "Die Kerzen zum Beispiel sind aus Wachsresten, die wir aus Kirchen bekommen. Die Teile fürs Upcycling kommen aus einer Kooperation mit einem Wertstoffhof.“

Auch Textilien, wie Kindermützen, Shirts oder Stofftaschen sind zu haben. © my

Besonders cool: Skateborad-Decks vom hauseigenen Label INCLU. Sie sind komplett von Hand gefertigt und kosten 69 Euro. © my

"Der Laden soll ein Begegnungsort sein"

Den Laden schmeißt Tanja Freudlsperger. Die 33-Jährige ist schon seit elf Jahren bei der Pfennigparade. Waren auffüllen, auspreisen, kassieren – das alles macht sie selbstständig und mit viel Freude, wie sie sagt. "Der Kundenkontakt macht mir Spaß.“

Genau das sei das Ziel, erklärt Gruppenleiter Max Suppmayr (25), man wolle offen ins Viertel sein, ein Begegnungsort für behinderte und nicht-behinderte Menschen. Und man wolle, dass die Mitarbeiter hier möglichst selbstständig arbeiten. "Ich habe nur Unterstützungsaufgaben“, sagt Suppmayr.

Bunte Kerzen in verschiedenesten Varianten werden in einer der Werkstätten hergestellt. © my

Die duftenden Seifen werden ebenfalls alle von Hand hergestellt. © my

"Hier kann jeder in seinem Tempo arbeiten"

Allein in der Keramikwerkstatt, die die schönen Haferl und Tassen herstellt, arbeiten 13 Künstler. Viele Stücke sind Gießkeramiken, entstehen also mit Gussformen. Jeder Rohling wird von Hand bearbeitet. Der Topseller? Ganz klar die XXL-Kaffeehaferl.

Eine der Künstlerinnen ist Amelie Lorenz. Die 27-Jährige hat aufgrund eines Gehirntumors im Kleinkindalter einige körperliche Einschränkungen. Seit zwei Jahren arbeitet sie hier. "Ich habe einen ganz feinen Pinsel und damit bemale ich in Miniatur kleinste Flächen“, sagt sie und zeigt einige Arbeiten – einen Schmetterling mit haarfeinen Mustern auf den Flügeln oder ei-große, fein bemalte Weihnachtsmänner.

Aufgrund ihrer Einschränkungen sei es für sie toll, dass hier jeder nach seinem Tempo arbeiten könne, erzählt sie. "Es macht wirklich großen Spaß.“

Da braucht es eine ruhige Hand: Hochkonzentriert arbeitet Amelie Lorenz an ihren Designs. © my

Von diesen niedlichen Weihnachtsmännern hat Amelie Lorenz mehrere bemalt. © my

"90 Prozent der Behinderungen sind Folgen von Unfällen oder Erkrankungen"

Veronika Moj erklärt: "Die Pfennigparade setzt sich für Menschen mit Behinderung ein, um ihnen möglichst viel Teilhabe zu ermöglichen, dafür schaffen wir den Raum und die Strukturen. Hier arbeiten Menschen mit ganz unterschiedlichen Behinderungen und Einschränkungen und jeder kann selbst auswählen, wo er arbeiten und was er tun möchte." Dazu könne man auch verschiedene Arbeitsbereiche ausprobieren. Und: Es gibt ein großes Weiterbildungsangebot. 35 Stunden die Woche arbeiten die Menschen hier üblicherweise. "90 Prozent der Behinderungen sind erworben, als Folge eines Unfalls oder Schlaganfalls beispielsweise. Die Menschen hatten vorher ein normalen Beruf, einen Alltag", sagt Moj.

Tassen in Tauch- oder Schüttglasurtechnik gehören auch zum Sortiment. © my

... auch Gefäße und Tassen in moderner Bubble-Glasur-Technik gibts im Laden. © my

Die Werkstätten sind Besuchern und Kunden offen

In den Werkstätten der Pfennigparade kann man jederzeit reinschauen und etwas kaufen. Vor allem aber freuen sich jetzt Tanja Freudlsperger und ihre Kollegen auf Kundschaft im Geschenkeladen. "Das Weihnachtsgeschäft wollen wir natürlich mitnehmen“, sagen sie und lachen.

Geschenkeladen "Geschenke. So einzigartig wie Du", ab 9.12., Rümannstraße 5, Mo - Do 9-16 Uhr, Fr 9-13 Uhr.