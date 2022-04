Nesrin Hairlounge: Perfekt gestylt für den großen Tag

Die große AZ-Traumhochzeit: Für tolle Frisuren sorgt das Team der Nesrin Hairlounge in Pasing und zaubert den perfekten Look für die Gewinner Melissa und Ali.

13. April 2022 - 07:05 Uhr

Seit vielen Wochen bereiten sie sich mithilfe der vielen Partner der akribisch darauf vor. Und bald steht der Termin an, auf den Melissa und Ali hin fiebern: ihre Hochzeitsfeier. Alles ist von langer Hand geplant und vorbereitet, nur ein Punkt kann unmöglich schon im Vorfeld abgehakt werden: das Styling des Brautpaares.

Doch auch da können Melissa und Ali ganz unbesorgt sein: Am Vormittag des großen Tages werden sich Nesrin Sancar und das Team der um zwei perfekte Frisuren kümmern.

Das perfekte Styling an diesem Tag darf natürlich nicht fehlen und das gibt es für das Gewinnerpaar von Nesrin Hairlounge im Wert von 305 €. © Nesrin Hairlounge

Umfassende Erfahrung und ein erstklassiger Friseurbetrieb

Die Meisterin Nesrin Sancar verfügt schließlich über umfassende Erfahrung: Sie absolvierte eine Friseurausbildung und danach ein Meisterstudium. Außerdem machte sie eine Fortbildung zur Betriebswirtin. Erfahrungen sammelte sie in erstklassigen Friseurbetrieben in München und Leipzig, 2015 eröffnete sie ihren ersten eigenen Salon in Sendling und gründete die Marke "KS Friseur".

2018 kam ein zweiter Salon in Pasing hinzu. Im Friseurmagazin "Top Hair" erhielt sie eine Auszeichnung. Und im Jahr 2021 gründete sie schließlich die Marke, die sie nach sich selbst benannte: die . In all diesen Jahren eignete sie sich immer mehr Wissen an und nahm an etlichen Schulungen teil, für Farbspezialisierungen, Haarverlängerungen und mehr. So ist Nesrin Sancar Expertin für komplizierte Farbtechniken, für Haarverlängerungen und für herausragende Damenschnitte.

Die Friseurmeisterin in ihrem Salon in Pasing. © Nesrin Hairlounge

Locker und verspielt darf es sein

Auf einen solchen kann sich auch die baldige Braut Melissa freuen. Sie wünscht sich für ihren großen Tag eine zugleich lockere und verspielte Frisur, und das Ergebnis konnte sie beim Probestyling schon mal bewundern.

Dieser Termin ist für angehende Bräute unbedingt notwendig, sagt Nesrin Sancar, sie sollten mindestens einen Monat im Voraus zu ihr kommen.

Die Frisur muss zum Typ und zum Brautkleid passen

Bei diesen Treffen erbitten die meisten Bräute Vorschläge von ihr, wie sie berichtet, und natürlich soll die jeweilige Frisur nicht nur zum Typ, sondern auch zum Brautkleid passen. Manche Frauen haben selbst konkrete Vorstellungen, doch manchmal muss Nesrin Sancar abraten: zum Beispiel, wenn eine Hochsteckfrisur gewünscht wird, aber absehbar ist, dass diese auf der Tanzfläche nicht halten würde.

Nesrin Sancar bei der Arbeit. © Nesrin Hairlounge

Das nächste Mal wird Melissa am Vormittag vor der Hochzeitsfeier in Nesrin Sancars Salon kommen, ein bis zwei Stunden muss sie dafür einplanen.

Ali wird natürlich auch mit dabei sein, er war auch schon beim Probestyling: Sein Schnitt wird aufgefrischt, außerdem wird sein Bart geformt. Und wenn Melissa und Ali perfekt gestylt und mutmaßlich schon etwas nervös aus schreiten, steht der große Termin an – die .

Nesrin Hairlounge ist in der Planegger Straße 9a. Mehr Infos unter , Termine auch unter Telefon 51 07 48 30