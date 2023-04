Nazi-Schmierereien in Berg am Laim und Bogenhausen: Polizei sucht Zeugen

Hakenkreuze, polizeifeindliche Äußerungen und ein antisemitischer Schriftzug: Die Münchner Polizei ermittelt wegen Schmierereien. Wer kann Hinweise geben?

München - Schon wieder muss die Polizei in zwei Fällen von politisch motivierten Schmierereien ermitteln.

Nazi-Symbole und polizeifeindliche Äußerungen

Wie die Beamten am Mittwoch mitteilen, haben Unbekannte im Zeitraum zwischen Dienstag, 28.3., und Donnerstag, 6.4., das Treppenhaus eines Supermarktes an der Echadinger Straße mit Hakenkreuzen, einem antisemitischen Schriftzug sowie dem polizeifeindlichen Kürzel A.C.A.B ("all cops are bastards", dt.: "Alle Polizisten sind Bastarde") beschmiert.

Auch an einem Mehrfamilienhaus in der Friedrich-Herschel-Straße in Bogenhausen wurde in der Zeit zwischen 8 und 13 Uhr am vergangenen Samstag, 8.4., mit einem blauen Filzstift ein Hakenkreuz angebracht. Der Hauseigentümer hat dieses mittlerweile bereits entfernt.

In beiden Fällen ist die Höhe des Sachschadens unbekannt.

Polizei sucht Zeugen

Das Kommissariat 44 der Kriminalpolizei ermittelt und sucht Zeugen: Menschen, die Hinweise geben können, die in Zusammenhang mit den Vorfällen stehen könnten, sollen sich bitte mit dem Polizeipräsidium München (Tel.: 089/2910-0) oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung setzen.