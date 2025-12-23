Am Samstagabend sorgten zwei Männer im Wirtshaus Donisl am Marienplatz für Entsetzen, als sie lautstark Nazi-Parolen riefen. Die Polizei nahm die beiden vorläufig fest, nachdem Gäste das Personal alarmiert hatten.

Das Donisl am Marienplatz ist ein beliebtes Ziel für Münchner sowie Touristen.

Am Samstagabend haben zwei Deutsche im Donisl Nazi-Parolen verbreitet und so ziemlich viele Gäste in dem bekannten Wirtshaus am Marienplatz verstört. Es handelte sich dabei um einen 41-jährigen Mann aus dem Landkreis München und um einen 39-jährigen Münchner.

Gruselige Nazi-Parolen: "Ausländer ins KZ"

Das Restaurant war zu dem Zeitpunkt gut besucht. Die Männer brüllten kurz vor 22 Uhr ausländerfeindliche Parolen und auch eindeutigem Bezug zum Nationalsozialismus: "Sieg Heil", sowie "Ausländer raus" oder auch "Ausländer ins Konzentrationslager".

Die Gäste riefen das Personal, machten einen Mitarbeiter darauf aufmerksam. Der zögerte nicht lange und wählte daraufhin den Polizeinotruf 110.

Die Polizei zeigt die beiden Männer an

Die beiden Männer sind vor Ort von Polizeibeamten vorläufig festgenommen worden. Eine Anzeige folgte ebenfalls, wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen.

Offenbar war auch reichlich Alkohol im Spiel. Nachdem die Beamten alle Personalien registriert sowie die Anzeige ausformuliert hatten, ordneten sie noch eine Blutentnahme im Institut für Rechtsmedizin an. Erst danach ließen sie die Männer wieder frei.

Die Männer sind schon längst bei der Polizei registriert

Die beiden Münchner sind bereits polizeibekannt wegen mehrerer Delikte wie Körperverletzung, wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz oder Gefährdung im Straßenverkehr. Sie waren auch schon aufgefallen, weil sie Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen verwendet haben.