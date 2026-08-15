Nahe Wettersteinplatz: Kirche in Brand – Einsatzkräfte bekämpfen Feuer von innen

In einer Kirche in Untergiesing ist am Samstagabend ein Feuer ausgebrochen. Die Feuerwehr musste den Brand zunächst von innen bekämpfen.

Am Samstagabend ist eine Kirche in der Fromundstraße in Untergiesing in Brand geraten. Gegen kurz vor 20 Uhr waren die Einsatzkräfte noch im Einsatz, um Glutnester aufzuspüren und abzulöschen. Das teilte ein Sprecher der Münchner Feuerwehr auf Anfrage mit.

Brand in Kirche: Einsatzkräfte bringen Feuer schnell unter Kontrolle

Demnach ging bei der Feuerwehr ein Notruf wegen eines Brandes ein. Als die Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, konnten sie von außen zunächst nichts feststellen. Erst im Inneren der Kirche entdeckten sie Rauch und Flammen. Die Einsatzkräfte bekamen den Brand nach Angaben des Sprechers schnell unter Kontrolle. Dafür starteten sie von innen einen Löschangriff; von außen bekämpften sie die Flammen mit zwei Drehleitern. Dafür wurde das Dach der Kirche teilweise geöffnet.

Im Anschluss soll das Dach wieder wetterfest gemacht werden, heißt es vonseiten des Sprechers. Zur Brandursache gab es zunächst keine Informationen.