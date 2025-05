Nagelneue Amsterdam-Nachtzüge im AZ-Check: viele Vorteile, ein großer Nachteil

Die ÖBB setzt ab Dienstagabend auch im Nachtzug nach Amsterdam ihre neuesten Wagen ein. Die AZ erklärt, warum das einen deutlichen Komfort-Sprung bedeutet – und wo der Haken ist.

Internationale Bahnunternehmen investieren in Verbindungen ab München. Wie berichtet, hat die italienische Staatsbahn Trenitalia erst dieser Tage angekündigt, ab Ende nächsten Jahres ihren Hochgeschwindigkeitszug von Rom bis München fahren zu lassen (immerhin in einer Kooperation mit der Deutschen Bahn). Das Nachtzuggeschäft haben die Deutschen sogar ganz eingestellt.

Dass es von München aus überhaupt noch ein paar recht attraktive Verbindungen gibt, liegt fast nur noch an der Österreichischen Bundesbahn (ÖBB). Und die hat nun nach den Verbindungen Richtung Hamburg und Richtung Italien auch den Nightjet Innsbruck-München-Amsterdam auf ihre modernste Wagenflotte umgestellt. Am Dienstagabend rollte der erste dieser Züge.

Das Privatabteil im Nachtzug

Neuer Amsterdam-Nachtzug: So ist der Fahrplan

In München halten diese Nightjets nicht am Ost-, sondern nur am Hauptbahnhof. Dort ist Abfahrt um 22.52 Uhr, in Augsburg fahren die Nachtzüge um 23.25 Uhr ab, morgens halten sie in Münster (6.52 Uhr) und kommen nach Fahrplan um 9.58 Uhr in Amsterdam Centraal an. Zurück geht es von Amsterdam um 19 Uhr (Ankunft Augsburg 6.24 Uhr, München 7.06 Uhr).

Neuer Amsterdam-Nachtzug von München: So viel Komfort steckt drin

In Wien ist man sehr stolz auf seine neue Nightjet-Generation. Sogar von „ICE-Komfort“ war schon die Rede. Andererseits hat so ein Nachtzug mit einem ICE natürlich wenig zu tun. So wirbt die ÖBB mit „mehr Privatsphäre“, einem Bedürfnis, dass Reisende wohl vor allem nachts haben. Bei bis zu 230 km/h kann man auch im Liegewagen Mini-Kabinen für Alleinreisende buchen. „Im Schlafwagen ist das Reisen noch bequemer, denn alle Abteile verfügen über eine eigene Toilette sowie eine Duschmöglichkeit“, heißt es aus Wien.

„Eine gemütliche Sitzgelegenheit ermöglicht entspanntes Arbeiten, Lesen oder Essen während der Reise. Fix montierte Betten erhöhen im Schlaf- und im neuen 4er-Liegewagen Ihren Schlafkomfort und sorgen für eine entspannte Ankunft am Reiseziel.“ Man ist stolz aufs USB-Laden in den Kabinen - und auf mehr Sicherheit. Die Abteile sind mit einem elektronischen Zutrittssystem mithilfe von NFC-Karten und alle Wagen mit Videoüberwachung ausgestattet, um das Sicherheitsgefühl noch weiter zu verbessern.“

Neuer Amsterdam-Nachtzug im AZ-Preis-Check

Bleibt die Frage nach den Kosten. Als die Österreicher Ende 2023 die ersten modernen Nachtzüge Richtung Hamburg schickten, hatte die AZ über den „Preisschock“ berichtet. Dieses Mal wird zumindest fürs kurzfristige Reisen wieder ordentlich zugelangt. Wer sich aber mit einer günstigeren Rubrik zufriedengibt und mit einigen Wochen Vorlauf plant, kann durchaus fair wegkommen. Mit einem Tag vor der Reise kam der AZ-Tester auf Preise zwischen 160 Euro (Einzelliege im Mini-Abteil) und einem eigenen Schlafwagenabteil für 475 Euro (jeweils einfache Fahrt Erwachsener ohne Bahncard).

Für Montagabend, den 30. Juni, hingegen waren am Dienstag noch Sitzwagenplätze für 55 Euro zu haben – ein eigenes Einzel-Schlafwagenabteil schlug allerdings auch hier schon mit 335 Euro zu Buche. Fazit: Zumindest die eigene Dusche ist im Amsterdam-Nachtzug wohl erstmal eher was für Menschen ohne Geldsorgen – und für absolute Liebhaber.