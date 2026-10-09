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Nächtliche Wartungsarbeiten: Zahlreiche Straßentunnel in München gesperrt

In der zweiten Oktoberhälfte führt das Baureferat an zahlreichen Tunneln im Stadtgebiet Wartungsarbeiten durch. Dies hat auch Auswirkungen auf den Straßenverkehr.
André Wagner |
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Im Altstadtringtunnel finden im Oktober nächtliche Wartungsarbeiten statt. (Archivbild)
Im Altstadtringtunnel finden im Oktober nächtliche Wartungsarbeiten statt. (Archivbild) © IMAGO / imagebroker

Das Münchner Baureferat führt in den kommenden Wochen in zahlreichen Straßentunneln Wartungs- und Umrüstarbeiten aus. Diese Maßnahmen sind mit stundenweisen Sperrungen und Auswirkungen auf den Straßenverkehr verbunden.

Folgende Tunnel sind davon betroffen:

  • Brudermühltunnel: Wegen Wartungsarbeiten ist der Brudermühltunnel von Montag, 12. Oktober, bis Donnerstag, 15. Oktober, wechselseitig nachts von jeweils 22 Uhr bis 5 Uhr vollständig gesperrt.
  • Candidtunnel:  Von Montag, 12. Oktober, bis Donnerstag, 15. Oktober, werden einzelne Röhren nachts von jeweils 22 Uhr bis 5 Uhr wegen Wartungsarbeiten vollständig gesperrt. 
  • Biedersteiner Tunnel: Hier werden von Mittwoch, 14. Oktober, 22 Uhr, bis Donnerstag, 15. Oktober, 5 Uhr, Wartungsarbeiten durchgeführt, für die beide Röhren vollständig gesperrt werden müssen. 
  • Landshuter Allee-Tunnel: Von Mittwoch, 14. Oktober, auf Donnerstag, 15. Oktober, jeweils zwischen 22 und 5 Uhr ist der Landshuter Allee-Tunnel wegen Wartungsarbeiten vollständig gesperrt. 
  • Altstadtringtunnel: Hier finden von Montag, 19. Oktober, bis Donnerstag, 22. Oktober, jeweils von 22 bis 5.30 Uhr Umrüstarbeiten statt. In diesen Zeitfenstern ist der Altstadtringtunnel für den Straßenverkehr gesperrt. 

Bei allen Tunnelsperrungen wird der Kfz-Verkehr jeweils über das oberirdische Straßennetz abgeleitet, Radler und Fußgänger sind von den Maßnahmen nicht betroffen.

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