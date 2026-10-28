Nächstes Verkehrschaos in München: Jetzt trifft es die S-Bahn-Stammstrecke

Erhebliche Probleme im Münchner Nahverkehr: Wegen einer Oberleitungsreparatur kommt es auf der S-Bahn-Stammstrecke zu Zugausfällen und Verspätungen. Zuvor hatten bereits mehrere Störungen den U-Bahn-Verkehr beeinträchtigt. Wegen des Bayern-Spiels in Fröttmaning müssen Fahrgäste zudem mit vollen U-Bahnen rechnen.

Auf der Münchner S-Bahn-Stammstrecke kommt es am Mittwochabend (28. Oktober) zu massiven Einschränkungen. Seit etwa 19.30 Uhr sind zwischen Pasing und dem Ostbahnhof wegen einer Reparatur an der Oberleitung nur noch sehr eingeschränkt Zugfahrten möglich. Wie die mitteilte, müssen Fahrgäste mit Verspätungen und Zugausfällen rechnen. Die Behinderungen sollen voraussichtlich bis Mitternacht andauern.

Betroffen sind die Linien S1, S2, S3, S4, S6 und S8. Die Auswirkungen könnten auch andere öffentliche Verkehrsmittel treffen. "Bitte beachten Sie, dass es dadurch auch bei U-Bahn, Bus und Tram zu erhöhtem Fahrgastaufkommen und entsprechenden Abweichungen im Fahrplan kommen kann", warnte die Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG) auf ihrer Website.

Auch U-Bahn-Verkehr in München beeinträchtigt

Bereits am Nachmittag hatten mehrere Störungen Chaos in den Münchner U-Bahn-Verkehr gebracht. Auf der U6 kam es auch nach Behebung einer Störung weiterhin zu Verspätungen.

Auch die Linien U1 und U7 waren von Verspätungen und Ausfällen betroffen. Ursache war eine zwischenzeitlich behobene Störung am Hauptbahnhof.

Auf der U2 sorgte zudem eine Fahrzeugstörung am Königsplatz für Probleme. Bis etwa 18 Uhr mussten Fahrgäste mit Ausfällen und Verspätungen rechnen. Einige Züge endeten vorzeitig am Königsplatz, für die Weiterfahrt verwies die MVG auf Busse.

Bayern-Spiel in Fröttmaning sorgt für zusätzliche Belastung

Zusätzlich erschwert das DFB-Pokalspiel des FC Bayern gegen den 1. FC Magdeburg in der Allianz Arena die Verkehrslage. Die Partie begann um 20.45 Uhr und sorgte schon bei der Anfahrt der Fans für Verspätungen auf den U-Bahn-Linien U3 und U6. Fahrgäste sollten laut MVG vor allem zwischen 18.00 Uhr und Spielbeginn sowie nach dem Abpfiff ab etwa 22.15 Uhr mit einem erhöhten Fahrgastaufkommen rechnen.

Die MVG empfahl deshalb, nach Möglichkeit auf alternative Verbindungen oder andere Verkehrsmittel auszuweichen. Fußballfans sollten für die Anreise zum Stadion zwischen 18.15 und 20.15 Uhr auch die Busse ab dem S-Bahnhof Donnersbergerbrücke nutzen.