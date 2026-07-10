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Nächstes Aus für Münchens Nachtleben: Club am Ostbahnhof schließt

Das Club-Sterben in München geht weiter: Der DNA Club hat am Freitagabend über Instagram überraschend bekannt gegeben, dass die beliebte Location im Münchner Werksviertel schließen wird. Ob es anderswo weitergeht, ist derzeit unklar.
Florian Kraus |
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Der DNA Club ist noch bis September Teil des Werksviertels nahe dem Münchner Ostbahnhof.
Der DNA Club ist noch bis September Teil des Werksviertels nahe dem Münchner Ostbahnhof. © IMAGO (www.imago-images.de)

Knapp drei Jahre nach seiner Eröffnung kündigt der Münchner DNA Club das Ende seiner bisherigen Location an. In einem emotionalen Statement auf Instagram blickt das Betreiberteam auf die noch junge Geschichte des Techno-Clubs zurück – und bedankt sich bei der Community.

"Heute teilen wir mit euch eine Nachricht, die sich noch schwerer schreiben lässt, als wir dachten", schreibt das Team. Ende September 2026 ist demnach schon Schluss im Werksviertel.

Der Club war Anfang Dezember 2023 gestartet und hatte sich schnell in der Münchner Szene und darüber hinaus etabliert – mit zeitgenössischen Genres wie Trance, Hardgroove oder schnellem House. In dem Statement erinnern die Betreiber an die vergangenen drei Jahre und danken Künstlern, Gästen und Mitarbeitenden.

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"Das DNA war nie nur ein Raum, das DNA waren die Menschen darin", heißt es in dem Beitrag. Der Club sei geprägt worden von den Veranstaltungen, den Künstlern und der Community, die sich rund um den Ort entwickelt habe.

Trotz der angekündigten Schließung soll noch bis September weiter gefeiert werden. "Bis September feiern wir nicht das Ende. Wir feiern alles, was DNA geworden ist", heißt es. Die letzten Monate wolle man nutzen, um die gemeinsamen Erlebnisse mit Gästen, Künstlern und dem Team zu würdigen.

Hier hieß es für Besucher oft Anstehen und Warten vor dem Türsteher: DNA-Schild vor dem Club-Eingang.
Hier hieß es für Besucher oft Anstehen und Warten vor dem Türsteher: DNA-Schild vor dem Club-Eingang. © IMAGO (www.imago-images.de)

Für viele Münchner ist der Ort nicht nur mit dem DNA verbunden. Die Räume an der Atelierstraße 14 liegen auf dem Gelände der ehemaligen Pfanni-Fabrik – ein Areal, das in den 90er-Jahren zu den wichtigsten Orten der Münchner Clubkultur gehörte. Hier feierten einst unter anderem die legendären Technoclubs Ultraschall, KW – Das Heizkraftwerk und Natraj Temple.

Weiterer prominenter Club schließt im August

Damit reiht sich der DNA Club aktuell in eine Reihe von Club-Schließungen in München. Auch der international bekannte Blitz Club an der Museumsinsel wird Anfang August seine letzte Party feiern, nachdem sich der Club und das Deutsche Museum nicht auf eine Vertragsverlängerung einigen konnten.

Ein Künstler, der im DNA groß wurde und inzwischen vor tausenden Leuten auf der ganzen Welt spielt ist der (Ex-)Münchner DJ Davyboi. Ende letzten Jahres traf ihn die AZ für ein Portrait.

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2 Kommentare
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  • penach vor 3 Stunden / Bewertung:

    Da gab es noch einen club?

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  • Hausgeist vor 2 Stunden / Bewertung:
    Antwort auf Kommentar von penach

    Das dachte ich mir auch!!
    Schade drum war Ende der 90er gern da!!

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