Nächster ÖPNV-Streik angekündigt: Auch S-Bahn in München betroffen

Am Freitag wird erneut der Öffentliche Personennahverkehr (ÖPNV) bestreikt. In München wird es bei der S-Bahn zu Einschränkungen kommen.

Ein Bild vom ÖPNV-Streik im vergangenen März: So leer sieht man die S-Bahn-Station am Hauptbahnhof sonst nie.

München - Im ÖPNV wird es aller Voraussicht nach den nächsten Streik geben: Die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) will die Beschäftigten bei der Deutschen Bahn (DB) sowie privaten Bahnbetreibern zum Warnstreik aufrufen.

Der Streik soll am kommenden Freitag (21. April) stattfinden und von Betriebsbeginn bis etwa 11 Uhr andauern. Dennoch könnten die Auswirkungen der Arbeitsniederlegung dann bis in den Nachmittag hinein zu spüren sein.

Streik auch bei der S-Bahn München

Sowohl Nah- als auch Fernverkehr sind vom Streik betroffen. Wie der " " berichtet, wird es auch bei der Münchner S-Bahn zu Einschränkungen kommen.

Die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) will an diesem Mittwoch mitteilen, wie sie im Tarifkonflikt mit der Deutschen Bahn und rund 50 weiteren Unternehmen weiter vorgehen wird. Die EVG hat eine Pressekonferenz für Mittwochmorgen angekündigt. Es müsse kurzfristig mehr Druck auf jene Arbeitgeber ausgeübt werden, "die immer noch meinen, die Forderungen der Beschäftigten ignorieren zu können", hieß es in der Einladung zur Pressekonferenz.

Streik: Die Forderungen der EVG

Die EVG fordert bei einer Laufzeit von einem Jahr mindestens 650 Euro mehr im Monat oder zwölf Prozent mehr bei den oberen Einkommen. Derzeit verhandelt die Gewerkschaft in zweiter Runde nach und nach mit den rund 50 Bahnunternehmen. Am Mittwoch trifft sich die Gewerkschaft mit dem Unternehmen Transdev. Mit der Deutschen Bahn ist das nächste Treffen für die kommende Woche angesetzt. Bei dem Konzern betreffen die Tarifverhandlungen gut 180.000 der etwa 230.000 Beschäftigten.

Warnstreiks: Das bietet die Bahn

Die Deutsche Bahn zeigte sich zuletzt offen, den Schlichtervorschlag bei den Verhandlungen für den öffentlichen Dienst als Grundlage für die eigenen Gespräche zu übernehmen. Dieser sieht zunächst steuer- und abgabenfreie Sonderzahlungen von 3.000 Euro in mehreren Stufen vor. Ab März 2024 soll es dann einen Sockelbetrag von 200 Euro sowie anschließend ein Lohnplus von 5,5 Prozent geben. Wird dabei keine Erhöhung um 340 Euro erreicht, soll der betreffende Erhöhungsbetrag auf diese Summe gesetzt werden.