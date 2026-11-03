Nackter Mann in der Münchner Altstadt löst Polizeieinsatz aus: Fünf Beamte verletzt

Ein 24-Jähriger aus dem Landkreis Regensburg hat sich trotz Temperaturen nur knapp über dem Gefrierpunkt komplett ausgezogen und wirres Zeug gerufen. Als er auf Polizisten losging, wurde er festgenommen.

Die Polizei in München hat einen 24-Jährigen festgenommen, der sich in der Altstadt komplett ausgezogen hat. (Symbolbild)

Um Mitternacht ließ der Mann in der Herrnstraße in der Münchner Altstadt die Hüllen fallen. Er zog sich in der Nacht auf Dienstag komplett aus: Jacke, Hemd, Hose bis auf die Unterhose, bis er splitternackt war. Zudem schrie der 24-Jährige wirres Zeug, weshalb Zeugen den Polizeinotruf verständigten.

Eine Streife bittet den Mann, sich anzuziehen

Streifenbeamte kümmerten sich um den Nackten. Die Polizisten sprachen den 24-Jährigen an und baten ihn, er möge sich doch wieder anziehen. Doch der Mann im Adamskostüm dachte trotz der Kälte nicht daran, der Aufforderung nachzukommen. Im Gegenteil: Er reagierte eher angriffslustig. Er ballte die Fäuste und ließ sie durch die Luft wirbeln. Gleichzeitig kam er den Polizisten immer näher.

Selbst Pfefferspray zeigt keine Wirkung

Die Beamten forderten ihn auf, stehen zu bleiben. Doch auch das interessierte ihn nicht. Die Polizisten kündigten an, Pfefferspray einzusetzen. Die Warnung verpuffte ungehört. "Das Pfefferspray zeigte keinerlei Wirkung bei dem 24-Jährigen", sagte ein Polizeisprecher. Nur mit Unterstützung weiterer Beamter gelang es, den nackten Mann zu überwältigen.

Dabei setzten die Polizisten auch einen Schlagstock ein. Mit erheblichem Kraftaufwand, so der Polizeisprecher, konnte man den "Verdächtigen zu Boden bringen und fixieren". Die ganze Zeit über leistete der Mann aus dem Landkreis Regensburg massiv Widerstand. Er wurde wegen des tätlichen Angriffs und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte sowie Körperverletzung angezeigt.

Fünf Beamte leicht verletzt

Fünf Polizeibeamte verletzten sich bei dem Einsatz, blieben aber weiter dienstfähig. Um etwaige Verletzungen des 24-Jährigen auszuschließen, wurde er einem Krankenhaus übergeben und dort entlassen. Das Kommissariat 24 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.